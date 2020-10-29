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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 13:28

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Опреснительный завод на Каражанбасе будет запущен в первом квартале 2021 года

Опреснительный завод на Каражанбасе
Опреснительный завод на Каражанбасе планируется запустить в первом квартале 2021 года. Завод будет перерабатывать пластовую воду с применением технологии многоступенчатой фильтрации и деминерализации с помощью обратного осмоса. Выработка опресненной воды будет достигать 17 тыс м3/сутки. Об этом было сообщено в ходе пресс-тура, организованного АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) и АО «Каражанбасмунай» (далее – КБМ) на месторождение Каражанбас.

На сегодняшний день КБМ ежедневно потребляет 17,5 тыс м3 волжской воды из водовода Астрахань-Мангышлак. Запуск опреснительного завода позволит обеспечить месторождение водой и высвободить значительный объем воды для нужд населения Мангистауской области. Кроме того, после завершения строительства ожидается создание до 50 новых рабочих мест. Запуск предприятия способствует также решению ряда технологических вопросов КБМ. Так, в период с 2021 по 2035 годы КБМ планирует увеличить добычу нефти на месторождении не менее чем на 700 тыс. тонн, сократить количество капитальных и подземных ремонтов скважин, а также уменьшить объемы грифонообразования.

Опреснительный завод на Каражанбасе будет запущен в первом квартале 2021 года



Стоит отметить, что график ввода в эксплуатацию завода был перенесен с декабря 2020 года на первый квартал 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к задержке поставок оборудования.

Опреснительный завод на Каражанбасе будет запущен в первом квартале 2021 года


Кроме того, участники пресс-тура ознакомились с экологическими проектами КБМ и деятельностью компании в сфере охраны окружающей среды.

В настоящее время КБМ продолжает мероприятия по очистке исторических нефтяных загрязнений, общая площадь которых составляет 350 га, из которых КБМ уже очищено 143 га. Компанией также ликвидировано 11 скважин, пробуренных в конце 1970-х годов в прибрежной зоне Каспийского моря, и утилизировано 180 тыс. тонн отходов на полигоне для временного хранения.

Опреснительный завод на Каражанбасе будет запущен в первом квартале 2021 года


На проведение природоохранных мероприятий КБМ ежегодно выделяются значительные средства, в том числе на переработку и утилизацию отходов и отходов из полигона. Так, если в 2016 году эти затраты составляли 168 млн тенге, то в текущем году запланировано более 479 млн тенге.

Опреснительный завод на Каражанбасе будет запущен в первом квартале 2021 года


Напомним, в 2019 году между КМГ и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Согласно документу, дочерние компании КМГ – КБМ, АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Озенмунайгаз» – взяли на себя обязательства по утилизации исторических загрязнений и очистке нефтезагрязненных земель в пределах контрактных территорий, а также утилизации и переработке отходов, размещенных на необорудованных шламонакопителях.

Опреснительный завод на Каражанбасе будет запущен в первом квартале 2021 года


Партнерский проект



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