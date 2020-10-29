Опреснительный завод на Каражанбасе будет запущен в первом квартале 2021 года

На сегодняшний день КБМ ежедневно потребляет 17,5 тыс м3 волжской воды из водовода Астрахань-Мангышлак. Запуск опреснительного завода позволит обеспечить месторождение водой и высвободить значительный объем воды для нужд населения Мангистауской области. Кроме того, после завершения строительства ожидается создание до 50 новых рабочих мест. Запуск предприятия способствует также решению ряда технологических вопросов КБМ. Так, в период с 2021 по 2035 годы КБМ планирует увеличить добычу нефти на месторождении не менее чем на 700 тыс. тонн, сократить количество капитальных и подземных ремонтов скважин, а также уменьшить объемы грифонообразования.Стоит отметить, что график ввода в эксплуатацию завода был перенесен с декабря 2020 года на первый квартал 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к задержке поставок оборудования.Кроме того, участники пресс-тура ознакомились с экологическими проектами КБМ и деятельностью компании в сфере охраны окружающей среды.В настоящее время КБМ продолжает мероприятия по очистке исторических нефтяных загрязнений, общая площадь которых составляет 350 га, из которых КБМ уже очищено 143 га. Компанией также ликвидировано 11 скважин, пробуренных в конце 1970-х годов в прибрежной зоне Каспийского моря, и утилизировано 180 тыс. тонн отходов на полигоне для временного хранения.На проведение природоохранных мероприятий КБМ ежегодно выделяются значительные средства, в том числе на переработку и утилизацию отходов и отходов из полигона. Так, если в 2016 году эти затраты составляли 168 млн тенге, то в текущем году запланировано более 479 млн тенге.Напомним, в 2019 году между КМГ и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Согласно документу, дочерние компании КМГ – КБМ, АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Озенмунайгаз» – взяли на себя обязательства по утилизации исторических загрязнений и очистке нефтезагрязненных земель в пределах контрактных территорий, а также утилизации и переработке отходов, размещенных на необорудованных шламонакопителях.