По 200 тысяч тенге могут получить стартапы Мангистау за лучшую социальную IT-идею

Технопарк IT-стартапов Astana Hub
Технопарк IT-стартапов Astana Hub объявляет конкурс на лучшее технологичное решение социальной проблемы своей области или города “Idea Battle”. Принять участие могут стартапы со всего Казахстана. Главным критерием отбора является практическая польза решения для конкретного региона. Победители конкурса получат по 200 тысяч тенге и доступ к образовательным программам технопарка.
Конкурс будет проводиться в онлайн формате. Для участия необходимо разместить фото- или видеопост в Instagram с названием города, описанием проблемы и ее решения, указав хэштег #hub_ideabattle. Приём заявок стартует 12 ноября и продлится до 22 ноября, а 24 ноября в прямом эфире на странице astana.hub в Instagram будут объявлены три победителя конкурса.
Жюри будет оценивать заявки с точки зрения оригинальности, реалистичности решения и позитивного воздействия на существующую проблему - импакт-фактор.
На сегодняшний день в 15 городах республики уже сформированы локальные IT-сообщества. Это Актобе, Актау, Атырау, Кокшетау, Костанай, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Тараз, Туркестан, Жезказган, Кызылорда, Петропавловск, Талдыкорган и Шымкент. Региональные community менеджеры Astana Hub в течение 3 месяцев работали с местными программистами, ИТ-компаниями и иной заинтересованной аудиторией, организовывая тренинги, воркшопы и хакатоны. Конкурс социальных идей “Idea Battle” станет завершающим мероприятием 2021 года, которое объединит полученные знания и навыки стартапов со всех уголков Казахстана.
Партнерский проект Лады и Astana Hub
Конкурс будет проводиться в онлайн формате. Для участия необходимо разместить фото- или видеопост в Instagram с названием города, описанием проблемы и ее решения, указав хэштег #hub_ideabattle. Приём заявок стартует 12 ноября и продлится до 22 ноября, а 24 ноября в прямом эфире на странице astana.hub в Instagram будут объявлены три победителя конкурса.
- Конкурс, который стартует одновременно во всех 15 областях страны, призван выявить новые лица IT сообщества и поддержать свежие идеи, принести “умные” технологии в отдаленные регионы, а также повысить информированность населения о возможностях, которые предоставляет Astana Hub, - отмечает управляющий директор технопарка Аркадий Селезнев.
Жюри будет оценивать заявки с точки зрения оригинальности, реалистичности решения и позитивного воздействия на существующую проблему - импакт-фактор.
На сегодняшний день в 15 городах республики уже сформированы локальные IT-сообщества. Это Актобе, Актау, Атырау, Кокшетау, Костанай, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Тараз, Туркестан, Жезказган, Кызылорда, Петропавловск, Талдыкорган и Шымкент. Региональные community менеджеры Astana Hub в течение 3 месяцев работали с местными программистами, ИТ-компаниями и иной заинтересованной аудиторией, организовывая тренинги, воркшопы и хакатоны. Конкурс социальных идей “Idea Battle” станет завершающим мероприятием 2021 года, которое объединит полученные знания и навыки стартапов со всех уголков Казахстана.
Партнерский проект Лады и Astana Hub