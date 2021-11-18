По 200 тысяч тенге могут получить стартапы Мангистау за лучшую социальную IT-идею

- Конкурс, который стартует одновременно во всех 15 областях страны, призван выявить новые лица IT сообщества и поддержать свежие идеи, принести “умные” технологии в отдаленные регионы, а также повысить информированность населения о возможностях, которые предоставляет Astana Hub, - отмечает управляющий директор технопарка Аркадий Селезнев.

Конкурс будет проводиться в онлайн формате. Для участия необходимо разместить фото- или видеопост в Instagram с названием города, описанием проблемы и ее решения, указав хэштег #hub_ideabattle. Приём заявок стартует 12 ноября и продлится до 22 ноября, а 24 ноября в прямом эфире на странице astana.hub в Instagram будут объявлены три победителя конкурса.Жюри будет оценивать заявки с точки зрения оригинальности, реалистичности решения и позитивного воздействия на существующую проблему - импакт-фактор.На сегодняшний день в 15 городах республики уже сформированы локальные IT-сообщества. Это Актобе, Актау, Атырау, Кокшетау, Костанай, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Тараз, Туркестан, Жезказган, Кызылорда, Петропавловск, Талдыкорган и Шымкент. Региональные community менеджеры Astana Hub в течение 3 месяцев работали с местными программистами, ИТ-компаниями и иной заинтересованной аудиторией, организовывая тренинги, воркшопы и хакатоны. Конкурс социальных идей “Idea Battle” станет завершающим мероприятием 2021 года, которое объединит полученные знания и навыки стартапов со всех уголков Казахстана.