Терминалы iJan теперь в Актау

«Наша стратегия направлена на то, чтобы автоматизировать как можно больше процессов по обслуживанию пассажиров в аэропорту. Поэтому мы стараемся воодушевлять наших пассажиров на использование готовых цифровых решений», - поделился новостью управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамилтон-Маннс. «Внедрение iJan цифровизирует процессы и позволит усовершенствовать практику обслуживания в аэропорту, исключая те этапы, которые наши пассажиры определили «как болевые точки» процесса регистрации».

Внедрение услуги iJan будет проходить в несколько этапов. На первоначальной стадии саморегистрация будет доступна на внутренних рейсах, а когда это станет возможным - появиться и на международных направлениях. Помимо прохождения регистрации, распечатка посадочного талона, оформления багажа, пассажиры могут купить место на борту. FlyArystan гордится тем, что может предложить инновации такого уровня.Как мы помним, с момента запуска в 2019 году FlyArystan позиционировал себя как бюджетный перевозчик, в доступную стоимость билета которого входит минимальный пакет услуг – перелет, случайное место на борту, а также одна единица ручной клади 5 кг с допустимыми габаритами. Остальные услуги лоукостера пассажирам предлагались за дополнительную плату. При этом регистрация на каждый рейс сопровождалась длинными очередями на стойках регистрации в аэропорту.Для оптимизации процессов руководством авиакомпании было принято решение о внедрении современной системы самообслуживания пассажиров с помощью терминалов iJan. Это общемировая практика, когда лоукостеры прибегают к подобного рода технологичным решения для минимизации расходов, которые в свою очередь позволяют сохранять дешевые тарифы или даже приводят к удешевлению билетов.Электронные терминалы уже начали функционировать в девяти городах Казахстана – в Алматы, Астане, Семей, Туркестане, Павлодаре, Атырау, Кызылорде, Шымкенте и Актобе. Теперь к ним присоединился и Актау, а в самое ближайшее время они будут установлены во всех аэропортах страны.Стоит отметить, что уже сотни пассажиров опробавали эту инновацию от FlyArystan и остались очень довольны результатом.Не стоит забывать о том, что вместе с тем с 10 января текущего года у отечественного лоукоcтера FlyArystan изменились правила регистраций в аэропорту – регистрация на рейс стала платной. Однако актауские путешественники смогут бесплатно регистрировать перелеты онлайн - через сайт www.flyarystan.com или мобильное приложение FlyArystan. Онлайн регистрация открывается за 30 дней до вылета и закрывается за 40 минут до вылета. Регистрация в аэропорту будет проходить с помощью современных цифровых терминалов iJan. Стоимость регистрации через iJan обходится в 500 тенге. При прохождении регистрации в аэропорту и оплате на месте стоимость услуги будет определятся как 1000 тенге за регистрацию одного пассажира.Это – первый лоукостер Казахстана, первый рейс которого был осуществлен в мае 2019 года. На сегодня во флоте FlyArystan 13 воздушных судов Airbus A320. До конца 2023 года авиапарк FlyArystan увеличится до 19 самолетов A320. В 2022 FlyArystan прошла полный авиационный аудит и стала обладательницей «4 звезд» престижной премии Skytrax.