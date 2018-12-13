«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Декабря
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 370.11 KZT
  • €1 = 419.37 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»: Тарифы на электроэнергию снизятся до 4 процентов

Просмотров:820 Опубликовано: Сегодня, 09:14
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»: Тарифы на электроэнергию снизятся до 4 процентов
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»
Энергоснабжающая компания ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» начинает работать с физическими и юридическими лицами города с 1 января 2019 года.
В планах организации – снижение тарифа для всех типов потребителей до 4 процентов.
Окончательный тариф энергоснабжающей организации будет объявлен после утверждения Министерством национальной энергетики Республики Казахстан тарифа для энергопроизводящей компании – ТОО «МАЭК-Казатомпром». Об этом сообщил Абзал Тулемисов, директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Как сообщил Абзал Тулемисов, утвержденный тариф для ТОО «МАЭК-Казатомпром» будет точно известен только после 20 декабря. А затем ДКРЭМ и ЗК будет утвержден тариф и для энергоснабжающих организаций.



- Вопрос тарифообразования остается открытым, потому что у основного источника энергопроизводства ТОО «МАЭК-Казатомпром» пока нет утвержденного тарифа. Без него и мы не можем утвердить свой тариф. Могу сказать, что все согласования будут проводиться совместно с антимонопольным ведомством области, - отметил Абзал Тулемисов.


Директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» также рассказал о ситуации в городе, образованной в связи с появлением в различных кассах оплаты коммунальных услуг листовок без подписи исполнителей, в которых уже указаны будущие тарифы для шести энергоснабжающих организаций области, что не соответствует действительности.

- Мы не знаем, кто разместил указанные листовки, но подобные объявления вносят смуту среди населения. Сбытовая надбавка, которая указана в «фейковом» объявлении, еще никем не рассчитана и не утверждена.
Энергоснабжающая компания должна, помимо всего прочего, как минимум, располагать достаточным количеством кадров для обслуживания бытовых потребителей, а это все население г.Актау и пригородных поселков.

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»: Тарифы на электроэнергию снизятся до 4 процентов


- Не факт, что сбытовая надбавка, которая указана в объявлениях, останется после нового года. Все зависит от объемов потребления и закупленной мощности. Мы «удобны» для жителей города тем, что располагаем достаточным количеством кадров уже на протяжении многих лет, работающих с потребителями на своих участках, а также все наши кассы по оплате за потребленную электроэнергию будут расположены по адресам действующих касс, - отметил директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». И для потребителя, в принципе, все условия, кроме тарифа, останутся прежними. Где житель города платил за коммунальные услуги раньше, там и продолжит оплачивать.


- Мы планируем, помимо сбора данных по электроэнергии, оказывать услуги сбора данных по теплу и воде. Выражаясь простым языком, по всем трем пунктам будет работать один контролер, - пояснил Абзал Тулемисов.


Директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» также рассказал по поводу слухов о лоббировании интересов нашей компании энергопроизводящей компанией.

- Ни о каком лоббировании интересов не может быть и речи. Причина того, что на слуху сейчас только мы – это планирование нашей деятельности с прошлого года. Мы знали, что закон был разработан еще в 2015 году, и стали заведомо готовиться к предстоящему его принятию. В итоге, к переходу на рынок мощности в январе 2019 года мы, заранее проведя весь комплекс необходимых мероприятий, в данный момент полностью готовы, - сообщил Абзал Тулемисов.


На правах рекламы
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика