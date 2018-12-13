ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»: Тарифы на электроэнергию снизятся до 4 процентов

- Вопрос тарифообразования остается открытым, потому что у основного источника энергопроизводства ТОО «МАЭК-Казатомпром» пока нет утвержденного тарифа. Без него и мы не можем утвердить свой тариф. Могу сказать, что все согласования будут проводиться совместно с антимонопольным ведомством области, - отметил Абзал Тулемисов.

- Не факт, что сбытовая надбавка, которая указана в объявлениях, останется после нового года. Все зависит от объемов потребления и закупленной мощности. Мы «удобны» для жителей города тем, что располагаем достаточным количеством кадров уже на протяжении многих лет, работающих с потребителями на своих участках, а также все наши кассы по оплате за потребленную электроэнергию будут расположены по адресам действующих касс, - отметил директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». И для потребителя, в принципе, все условия, кроме тарифа, останутся прежними. Где житель города платил за коммунальные услуги раньше, там и продолжит оплачивать.

- Мы планируем, помимо сбора данных по электроэнергии, оказывать услуги сбора данных по теплу и воде. Выражаясь простым языком, по всем трем пунктам будет работать один контролер, - пояснил Абзал Тулемисов.

- Ни о каком лоббировании интересов не может быть и речи. Причина того, что на слуху сейчас только мы – это планирование нашей деятельности с прошлого года. Мы знали, что закон был разработан еще в 2015 году, и стали заведомо готовиться к предстоящему его принятию. В итоге, к переходу на рынок мощности в январе 2019 года мы, заранее проведя весь комплекс необходимых мероприятий, в данный момент полностью готовы, - сообщил Абзал Тулемисов.

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Как сообщил Абзал Тулемисов, утвержденный тариф для ТОО «МАЭК-Казатомпром» будет точно известен только после 20 декабря. А затем ДКРЭМ и ЗК будет утвержден тариф и для энергоснабжающих организаций.Директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» также рассказал о ситуации в городе, образованной в связи с появлением в различных кассах оплаты коммунальных услуг листовок без подписи исполнителей, в которых уже указаны будущие тарифы для шести энергоснабжающих организаций области, что не соответствует действительности.- Мы не знаем, кто разместил указанные листовки, но подобные объявления вносят смуту среди населения. Сбытовая надбавка, которая указана в «фейковом» объявлении, еще никем не рассчитана и не утверждена.Энергоснабжающая компания должна, помимо всего прочего, как минимум, располагать достаточным количеством кадров для обслуживания бытовых потребителей, а это все население г.Актау и пригородных поселков.Директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» также рассказал по поводу слухов о лоббировании интересов нашей компании энергопроизводящей компанией.