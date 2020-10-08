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«Барыс» вышел из карантина и вновь готов играть в КХЛ

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 10:15
«Барыс» вышел из карантина и вновь готов играть в КХЛ
ХК "Барыс"
Первого октября закончился период изоляции игроков, тренеров и персонала клуба из Нур-Султана. Впереди матч против СКА из Санкт-Петербурга, который состоится четвертого октября и пройдет в Казахстане. В «Барысе» отмечают, что игра состоится.

Усиление после карантина

«Барыс» провел в КХЛ в два раза меньше матчей, чем, например, лидер Восточной конференции «Авангард». Двухнедельный карантин вынудил КХЛ переносить матчи с участием «Барыса». Еще летом вынужденная изоляция помешала команде Юрия Михайлиса провести полноценную подготовку к сезону. По этой причине многие букмекеры исключили «Барыс» из числа претендентов на победу в Восточной конференции, передают эксперты портала «Фаворит».

Не исключено, что после в октябре «Барыс» столкнутся с проблемами из-за потери игрового тонуса. Тогда стоит ожидать обвала котировок на клуб из Нур-Султана. Уже сейчас аналитики букмекерской конторы Мелбет повышают коэффициенты «Барыса» на место в топ-8. То есть на путевку в плей-офф Кубка Гагарина, где казахстанцы стабильно играют каждый год. Коэффициенты на «Барыс» можно посмотреть, если скачать Мелбет на андроид или айфон.

В начале октября казахстанские СМИ ждут от «Барыса» трансферных новостей. Ранее президент клуба Борис Иванищев рассказал журналистам, что в команде есть одна вакансия по защитникам, руководство «Барыса» уже занимаемся этим вопросом. Речь про легионерскую позицию, ведь летом казахстанская команда подписала контракты с вратарем Йони Ортио и парой форвардов– с Якобом Лильей и Мэттом Фрэттином. Впрочем, в клубе сообщили, что пока никаких изменений в составе не предвидится.

Казахстанцы были помещены на карантин семнадцатого сентября. Шесть матчей с участием «Барыса» были перенесены. В частности, встреча «Витязь» – «Барыс» состоится двадцать третьего января, а матчи с «Сочи» и «Куньлунем» перенесены на двадцать восьмое октября и девятнадцатое декабря соответственно.

Больше игр клуб переносить не хочет. Всего же в команде заражены девятнадцать человек. Несмотря на это, в клубе рассчитывают провести следующие матчи по расписанию.

Отметим, что после победы «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли «Барыс» поздравил своих бывших хоккеистов, завоевавших чемпионский кубок. В составе «Тампы» выступают бывшие хоккеисты «Барыса» Виктор Хедман и Райан Макдона. Оба игрока приезжали в «Барыс» на время локаута в 2012-м году. Хедман провел двадцать шесть матчей, в которых набрал двадцать три очка. А Макдона отметился десятью поединками, отличившись тремя баллами за результативность.

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