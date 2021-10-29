Дольщики жилого комплекса «Rich» выражают благодарность акимату Актау

БЛАГОДАРНОСТЬ

В 2018 году между нами, дольщиками, и ТОО «RichAqtau» были заключены предварительные договоры купли-продажи квартир в жилом комплексе «Rich» в 14 микрорайоне, участки 4/1 и 4/2. Нас всего порядка 47-ми человек, в целом мы уплатили застройщику более 380 млн тенге. С тех пор прошло три года, за это время на участке был только залит фундамент и то, как мы узнали позже, без каких-либо документов и разрешений. Также застройщица, оказывается, продавала одну квартиру в несколько рук, в итоге оказалась мошенницей.Сейчас по её делу ведётся следствие, однако наших денег уже не вернуть. Сколько сложных жизненных ситуаций, сколько разводов и болезней случилось с дольщиками на этой почве, люди платят кредиты, снимают квартиры, живут на птичьих правах у родственников все эти три года! Мы ведь вкладывались с надеждой, что скоро въедем в собственные новые квартиры…Мы, обманутые дольщики, объединились и создали ЖСК «Алмас-Актау 2021», последние полтора года обращались во все возможные инстанции, ходили на встречи с представителями прокуратуры, акимом города и его заместителями, в горотдел архитектуры с просьбой помочь нам вернуть средства или достроить наш дом.Сейчас как-то принято ругать акимат и винить во всём: «Куда смотрит акимат?». В нашем случае всё наоборот, на самом деле сотрудники акимата проводили работу со всеми застройщиками Актау, искали желающих нам помочь и нашли! ТОО «Юпитер Строй» – наш новый застройщик –согласился достроить наш дом с учётом всех ранее вложенных нами денег, чему мы несказанно рады! И с нетерпением ждём начала строительства.Однако сейчас в некоторых СМИ идёт массированная атака на нашу стройку. Жители 5 дома 14 микрорайона в лице нескольких активистов истерят в СМИ по поводу того, что будущий ж/к строится слишком близко к их дому, мешает жить и дышать, что якобы он упадет на их дома, что наши инженерные сети будут вклиниваться в их сети. ТОО «Юпитер Строй» представил жителям 5 дома полную информацию и документы с ответами на все эти вопросы. Но, к сожалению, они и слушать не хотят, брызгают слюной и извергают проклятия на наш дом, хотя при этом высказали пожелание, чтобы «Юпитер Строй» купил их старые квартиры и выдал взамен квартиры в нашем будущем ж/к.Члены нашего ЖСК вместе с заместителем акима, представителем горпрокуратуры, руководителем отдела архитектуры и градостроительства, а также застройщиком встречались в акимате с четырьмя жителями 5-го дома, хотели с ними поговорить, объяснить ситуацию, но они нас слушать не стали, хлопнув дверью, ушли, всем своим видом показывая, что не готовы к конструктивному диалогу.Наш ж/к будет стоять от 5-го дома на расстоянии 42-45 метров, в то время как, например, 9-й дом стоит всего в 24 метрах, как-то же они живут все это время? Жалуются, что, мол, наш жилой комплекс длиной в полкилометра, но это неправда – длина нашего дома 145 метров, причем в доме будут несколько сквозных проходов для жителей микрорайона. Кроме того, «Юпитер Строй» планирует построить для нужд жителей рядом с домом парковку.Ещё один больной вопрос связан с инфраструктурными сетями, но никто не собирается присоединяться к старым сетям 14 микрорайона, в нашем случае будут строить свои! Неужели люди думают, что располагая такими средствами, застройщик при строительстве большого современного ж/к будет вклиниваться в старые сети, тем самым заведомо обрекая себя на неизбежные проблемы?Думаем, что активистам из пятого дома не стоит забывать, что мы – дольщики – такие же граждане Казахстана, как и они, наши интересы также важны как и их, мы вложили свои кровно заработанные деньги в этот дом и никак не собираемся никому мешать. Если стройку заморозят по вине активистов из 5 дома, мы будем защищать свои интересы через судебные инстанции.Хотим через газету выразить огромную благодарность всей команде городского акимата за понимание, активную работу в решении вопросов дольщиков, непосредственное участие в решении наших проблем. Прежде всего, акиму города Нурдаулету Килыбаю, который принял нас, выслушал и взял на себя ответственность; заместителям акима областного центра Малику Абдыкадырову, Ерболу Избергенову; заведующему сектором городского отдела архитектуры и градостроительства Жанболату Жакупову, а также руководству ТОО «Юпитер Строй» за то, что не прошли мимо нашей беды и готовы достроить наш многострадальный жилой комплекс с учётом вложенных средств обманутых дольщиков.Отрадно констатировать, что мы, дольщики, нашли понимание в сложившейся нелёгкой ситуации со стороны акимата города и органов прокуратуры.Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых профессиональных достижений! Очень надеемся и ждём, что наш жилой комплекс будет достроен.От имени дольщиков ТОО «RichAqtau» Булат ЕСЕНАЛИЕВ, председатель правления ЖСК «Алмас Актау-2021». Всего 47 подписей.