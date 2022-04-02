Главное не качество, а количество!

Мы живем в 28 мкр!В прошлом году началось благоустройство Нашего микрорайона! За что все жильцы очень благодарны!И конечно же были услышаны просьбы об установки детских площадок, и футбольного поля.По адресу 28-5 буквально в конце января начали устанавливать все карусели, покрытие и все конструкции площадки.В конце февраля можно сказать площадку ввели в эксплуатацию! Не хватало буквально нескольких качелей. И вот в начале марта все было установлено. Футбольное поле пока не закончили.И вот не прошло месяца, даже 15 дней эксплуатации подвесных качелей, как они сломались. Ну как так?!И не надо говорить о неправильной эксплуатации, это вопрос к качеству изготовления и установки качель!!!На фотографиях видно что болт просто сломался на пополам, не выдержал даже если 2-е детей катались на качеле. Это что нормально?!Что касается качели-весы, да и всех остальных качель, они все собраны как конструктор. Чуть пошатал, шайба сама откручивается, и болт остаётся только вытащить. Интересно на какой срок рассчитаны эти конструкции?! На 1 год?Качели которые крутятся, тоже уже постукивают, и не удивлюсь что они скоро просядут и сломаются, как случилось в 5 мкр сзади 23 дома.Там нет ни одной целой лавочки, эти же качели сломаны, качели весы без резинок, бьются об пол, подвесные уже год как сломаны, нет ни одного каната.Без слез не площадку не взглянешь.Это же не детский конструктор, который установили чтоб можно было его просто взять и разобрать. Это должна быть долгосрочная конструкция, которая выдержит хотя бы минимум 5 лет эксплуатации, не одним ребёнком, не прокатался один раза день, а на протяжении целого дня использования по целевому назначению этих качель детьми.И теперь самый главный вопрос!Если Акимат нанимает подрядчика, который ответственен за качество изготовления и установки этих площадок, оплачивает ему 100% стоимость, так почему Акимат не заключает с этой компанией договор миниму на 5 лет, на то что бы это компания хотя бы раз в 6 месяцев обслуживала эти самые площадки, докручивала выпавшие шайбы, заменяла поломанные болты.Так как если не обязывать компании, модно вот так установить что попало, а потом сетовать на то что дети не так катаются, весовая категория слишком большая, не так сели, не так встали.Вспомните советские площадки, там можно было годами скакать на них, толпой, по одиночке, и они выдерживали десятилетиями.А тут и под месяца не провисела качеля. Ну это же просто возмутительно!!!Примите меры!!!Пожалуйста!И такая картина не только на Нашей площадке.Зачем устанавливать их такими хрупкими, чтоб через нескорое время опять выделять деньги из бюджета на установку новых!Так лучше тогда поддерживать их в хорошем состоянии!