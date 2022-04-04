Надоевшая тема придомовых мусорных свалок

Стандартный вид мусорки в выходные дни. Может у других "полегче", но у нас вот так практически каждые выходные. Это мусорные контейнеры для домов 114, 138, 139 в 3-м микрорайоне, которые около магазина "Дана". Может быть, и не они главные виновники "перевыполнения плана" по заполнению контейнеров для сбора бытового мусора, но по факту со времени открытия магазина количество контейнеров за последние годы увеличили с двух сначала до трёх, потом четырех и дошли до пяти. Правда, в выходные и они не справляются, как видите... Раньше таких перегруженных свалок не было и с двумя контейнерами.Может быть, "Каспий оперейтинг" стоит пересмотреть график вывоза мусора по выходным на данном объекте?Или у них есть какие-то аргументы по поводу "неважного" выполнения ими своих ОПЛАЧИВАЕМЫХ обязательств перед жильцами этих домов?Проживаю в 138-м доме уже больше 20-и лет и в последние лет 5-7 летом по дороге в магазин, особенно в выходные, прям "радуюсь ароматам", исходящих от нашей местной мусорки, которую в жару 40-45⁰C оставляют "без присмотра" с пятницы по понедельник. И она разносит свои ароматы направо и налево, не считаясь с номерами домов, к которым она относится...Можно эту проблему "выходного дня" как-нибудь решить, не дожидаясь коллективного письма от жителей этих трёх домов (и всех посетителей магазина, которые перед входом и на выходе вдыхают эти ароматы)?Если что, это не самая тяжёлая ситуация, которая у нас нередко возникает на этом месте.