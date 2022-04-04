В Актау состоялась матчевая встреча между боксёрами Актау и Актобе

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В минувшие выходные в спортивном комплексе «Досан Батыр» прошла матчевая встреча между боксёрами Актау и Актобе.



Организатором турнира выступил Мангистауский областной филиал Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация» совместно с Федерацией бокса Мангистауской области.



Соревнования проходили в 13 весовых категориях, в каждой из которых определится победитель. Все спортсмены порадовали зрителей бескомпромиссными поединками.



Данный турнир проводился под эгидой «Спорт против наркотиков», а также в целях укрепления дружественных отношений между боксерами.



Почетными гостями соревнований стали заслуженный тренер РК по боксу, мастер спорта СССР, почетный гражданин Актау Марат Джакиев, директор ТОО «Клуб бокса Мангистау», чемпион мира 2005 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Ердос Джанабергенов и Директор Мангистауского областного филиала Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация», полковник полиции, заслуженный работник МВД, доктор технических наук, академик Академии юридических наук, лауреат премии Б. Сыртанова, член Союза Журналистов Казахстана Онайбек Нурасылович Абдилов.



Матчевая встреча прошла в дружественной и тёплой обстановке.



- Спорт – это не только опыт и практика, но и великая сила по сплочению, новые друзья, новые знакомства. Для спортсменов – это опыт, проверка себя, работа с эмоциями, умение показать свои лучшие возможности. Мы стараемся поддерживать федерацию бокса, и, надеюсь, это не последний турнир, организованный совместно с нами, - отметил Онайбек Нурасылович.