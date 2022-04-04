«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.56 KZT
  • €1 = 522.37 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

В Актау состоялась матчевая встреча между боксёрами Актау и Актобе

Сегодня, 10:56 Просмотров:0
В минувшие выходные в спортивном комплексе «Досан Батыр» прошла матчевая встреча между боксёрами Актау и Актобе.

Организатором турнира выступил Мангистауский областной филиал Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация» совместно с Федерацией бокса Мангистауской области.

Соревнования проходили в 13 весовых категориях, в каждой из которых определится победитель. Все спортсмены порадовали зрителей бескомпромиссными поединками.

Данный турнир проводился под эгидой «Спорт против наркотиков», а также в целях укрепления дружественных отношений между боксерами.

Почетными гостями соревнований стали заслуженный тренер РК по боксу, мастер спорта СССР, почетный гражданин Актау Марат Джакиев, директор ТОО «Клуб бокса Мангистау», чемпион мира 2005 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Ердос Джанабергенов и Директор Мангистауского областного филиала Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация», полковник полиции, заслуженный работник МВД, доктор технических наук, академик Академии юридических наук, лауреат премии Б. Сыртанова, член Союза Журналистов Казахстана Онайбек Нурасылович Абдилов.

Матчевая встреча прошла в дружественной и тёплой обстановке.

- Спорт – это не только опыт и практика, но и великая сила по сплочению, новые друзья, новые знакомства. Для спортсменов – это опыт, проверка себя, работа с эмоциями, умение показать свои лучшие возможности. Мы стараемся поддерживать федерацию бокса, и, надеюсь, это не последний турнир, организованный совместно с нами, - отметил Онайбек Нурасылович.
В Актау состоялась матчевая встреча между боксёрами Актау и Актобе

В Актау состоялась матчевая встреча между боксёрами Актау и Актобе

В Актау состоялась матчевая встреча между боксёрами Актау и Актобе

В Актау состоялась матчевая встреча между боксёрами Актау и Актобе

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика