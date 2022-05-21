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ЛАДА.kz » Народные новости

Перекрёсток у ЦОНа

Сегодня, 17:02 Просмотров:595
Хочу обратить внимание отдела ЖКХ г.Актау на перекрёсток у ЦОНа в 15 микрорайоне. Машины из-за забитости парковки перед ЦОНом в разрез с ПДД паркуются на перекрёстке, не оставляя места пешеходам.

Пешеходам остаётся проходить или по узкой полосе между забором и машинами или выходить непосредственно на опасную проезжую часть.

ЦОН - место посещения тысяч людей каждый день, соответственно, просто установив малые архитектурные формы (грибки), которые не дадут тут парковаться, можно было бы улучшить доступность среды для большого количества пешеходов без больших расходов.

Что касаемо самого забора у перекрёстка. Забор бизнес-центра, который с перерывами строится уже много лет, на много метров выходит за территорию принадлежащего владельцу земельного участка. Это нормальная практика при строительстве, но когда стройка объекта идёт с большими перерывами десять лет, нечестно забирать у города землю в ущерб людям. Сам забор в неприглядном состоянии, к нему идёт оголённый провод от соседнего столба (под напряжением ли он, непонятно), есть открытый люк инженерных сетей.

В прошлом году я обращался с данным вопросом в акимат города, результата не последовало, поэтому пишу в «Ладу», которой город небезразличен.


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Перекрёсток у ЦОНа
Перекрёсток у ЦОНа
Перекрёсток у ЦОНа

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Комментарии ( 2 )

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  • Tankushka
 Santa (Посетители) Сегодня, 18:18
Здесь изначально не была продумана парковка перед ЦОНом, да как и везде в нашем городе. Когда уже начнут считать сколько будет посетителей, плюс работников цона на личном авто?!
 
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Restero (Посетители) Сегодня, 17:13
С соблюдением правил парковки и езды по тротуару в городе просто бардак. Гоняют в 4 мкр, где магазин "Волна" по тротуару, гоняют по тротуару и возле обрыгальни на перекрестке 1-2-3-акбота. Да и перечислять не хватит сайта тут.

Причём сотрудники типа полиции если едут мимо - то им вообще плевать.
 
 

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