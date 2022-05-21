Хочу обратить внимание отдела ЖКХ г.Актау на перекрёсток у ЦОНа в 15 микрорайоне. Машины из-за забитости парковки перед ЦОНом в разрез с ПДД паркуются на перекрёстке, не оставляя места пешеходам.Пешеходам остаётся проходить или по узкой полосе между забором и машинами или выходить непосредственно на опасную проезжую часть.ЦОН - место посещения тысяч людей каждый день, соответственно, просто установив малые архитектурные формы (грибки), которые не дадут тут парковаться, можно было бы улучшить доступность среды для большого количества пешеходов без больших расходов.Что касаемо самого забора у перекрёстка. Забор бизнес-центра, который с перерывами строится уже много лет, на много метров выходит за территорию принадлежащего владельцу земельного участка. Это нормальная практика при строительстве, но когда стройка объекта идёт с большими перерывами десять лет, нечестно забирать у города землю в ущерб людям. Сам забор в неприглядном состоянии, к нему идёт оголённый провод от соседнего столба (под напряжением ли он, непонятно), есть открытый люк инженерных сетей.В прошлом году я обращался с данным вопросом в акимат города, результата не последовало, поэтому пишу в «Ладу», которой город небезразличен.