Помощь с небезопасным козырьком

Мы, жители 26 мкр., 26 дома, просим акима города Актау @aktau_akimat посодействовать в решении нашей проблемы.В начале марта 2022 г. обвалилась часть козырька над входом в наш подъезд. Мы устно обратились от своего имени в КСК "Бакыт" об устранении аварийного состояния козырька во избежание несчастных случаев.Нас устно заверили, что после празднования Наурыза они произведут демонтаж козырька. Но по факту никаких работ КСК делать не собирался, ссылаясь на то, что мы должны были написать коллективное заявление. Заявление было написано и подписано всеми жильцами подъезда и передано в двух экземплярах директору КСК и руководителю Актауского городского отдела жилищной инспекции. После этого примерно через 5 дней были начаты работы по демонтажу. Выполнив демонтаж, работники КСК оставили после себя строительный мусор. Мы, жильцы подъезда, думали, что они в ближайшее время уберут его. Но по истечение недели мусор так и лежал у входа в подъезд.Мы вновь устно обратились в КСК, чтоб они собрали мусор в мешки.На следующий день мусор был собран. На данный момент прошло три недели, но мешки с мусором так и лежат у подъезда.Мы вновь обратились к председателю КСК, но он нас уверил, что мусор должны вывозить ТОО "Қала жолдары" @qala_joldary.Мы написали наши претензии в единую диспетчерскую службу акимата Мангистауской области @aktau109.kz .где, обработав нашу заявку, дали ответ, что КСК "Бакыт" ссылается на задолженность нашего дома перед КСК и мусор вывозить вообще не собирается.Получается, что председатель КСК жителям говорит одно, а в 109 отписывает другое.У нас складывается такое впечатление, что КСК "Бакыт" специально тянет время, дожидаясь, когда жильцы должны будут оформлять ОСИ и решать эту проблему самостоятельно, и вся ответственность с них будет снята.И демонтаж козырька приостановлен, небезопасная арматурная конструкция так и стоит. Возможно получение травм жильцами нашего подъезда, а также нашими детьми.P.S.: С первого обращения в КСК прошло уже почти три месяца!