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Здравствуйте, Лада и всем!Каждую ночь с 24:00 до 06:30 отключают холодную воду уже два месяца как по расписанию, 34 микрорайон, 2 дом, ЖК «Каспий Маржаны».Вопрос к акимату, МАЭКу, ГКП «Каспий жылу, су арнасы» - почему нет официального предупреждения об отключении воды по ночам?Ведь если при взрывном росте города и населения за последние 5-10 лет компетентные лица акимата, обслуживающие компании не смогли предвидеть увеличение потребления воды и проморгали вспышку, то теперь кому-нибудь необходимо хотя бы извиниться за сложившуюся ситуацию и официально донести до населения, что по ночам воду будут отключать (может быть в целях заполнения каких-нибудь резервуаров и.т.п., много чего можно придумать).А молча просто отключать воду - этого просто не должно быть в современном Казахстане, нужно признавать ошибки и максимально идти населению навстречу.Что за маразм вообще всегда?