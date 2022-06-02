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ЛАДА.kz » Народные новости

Каждую ночь с 24:00 до 06:30 отключают холодную воду уже два месяца как по расписанию

Сегодня, 16:27 Просмотров:99
Здравствуйте, Лада и всем!
Каждую ночь с 24:00 до 06:30 отключают холодную воду уже два месяца как по расписанию, 34 микрорайон, 2 дом, ЖК «Каспий Маржаны».

Вопрос к акимату, МАЭКу, ГКП «Каспий жылу, су арнасы» - почему нет официального предупреждения об отключении воды по ночам?

Ведь если при взрывном росте города и населения за последние 5-10 лет компетентные лица акимата, обслуживающие компании не смогли предвидеть увеличение потребления воды и проморгали вспышку, то теперь кому-нибудь необходимо хотя бы извиниться за сложившуюся ситуацию и официально донести до населения, что по ночам воду будут отключать (может быть в целях заполнения каких-нибудь резервуаров и.т.п., много чего можно придумать).

А молча просто отключать воду - этого просто не должно быть в современном Казахстане, нужно признавать ошибки и максимально идти населению навстречу.

Что за маразм вообще всегда?


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Комментарии ( 1 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 16:35
У нас в Приморском ж/к Жемчужная, отключают с 7 утра до 12 ночи. Уже месяц мучаемся., значит по графику то нам, то вам.
 
 

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