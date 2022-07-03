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ЛАДА.kz » Народные новости

Сахарный беспредел !

Сегодня, 18:14 Просмотров:322
Тема дефицита в магазинах Актау сахара- песка у всех на слуху.Обошёл несколько супермаркетов,но сахара так и не нашёл.Наконец зайдя в магазин "Дана" по адресу 5 мкр. дом 20 увидел следующую картину : Продавец из подсобки вынесла мужчине- покупателю два пакета сахару.Мужчина поспешил на кассу.На вопрос есть ли ещё сахар,продавец ответила отрицательно. Нашёл администратора,снова спросил почему товар выносят из подсобки по 2 кг.? Администратор и мне так же вынесла товар из подсобного помещения. То есть сахар даже не выставляют на прилавки,а прячут в подсобках.А теперь хотелось бы разобраться насколько незаконны действия администрации супермаркета.
. Ни в Гражданском кодексе РК, ни в "Законе о защите прав потребителей", ни в других нормативных правовых актах нет четкой сформулированного правила, где было бы написано, что продавец может устанавливать количественные ограничения на продажу одному покупателю.Покупая продукты в магазине вы заключаете публичный договор с продавцом, и не продать столько количества товара сколько нужно потребителю продавец не имеет права.Однако на деле всё не так.Поэтому возникает мысль о грубом нарушении и массовом сговоре магазинов.
"Если в условиях публичной оферты продавец установил количество, которое он готов продать по данному договору (например, не более 10 килограммов сахара в одни руки), а покупатель хочет купить гораздо больше — 30 килограммов сахара, то продавец все же обязан продать данный товар. Юридически покупатель принимает оферту три раза, и проводит покупки 3 раза по 10 килограммов".



Сахарный беспредел !

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