Вопрос : Откуда снимают показания по электроэнергии контролеры ГКП "АУЭС

Прислал: Алмаз

Пришли жировки ТОО "МангистауЖарык" за электроэнергию за ноябрь месяц с бешенными начислениями электроэнергии за месяц. Обратилась в ТОО "МангистауЖарык" они сказали, что контролёры ГКП «АУЭС» снимают ежемесячно контрольные показания у потребителей с индивидуальных приборов учета, в период с 17 по 28 число каждого месяца в рабочее время согласно регламенту предприятия, но вопрос в том что откуда взялась эта сумма начисленная на 1572 кв они не могли ответить ссылаясь на ГКП "АУЭС".



А за что тогда работники ТОО «Маңғыстау Жарық» зарплату получают, если даже показания не могут принять у населения? Оплата за предыдущий месяц с указанными мною показаниями главное прошла, но начислили бешенную сумму 30635 тенге. Извините пожалуйста, но мы за отопление тоже платим огромные суммы,а вот еще за электроэнергию, если будем такую сумму платить, то лучше всего повеситься.



Я так понимаю, если в городе нет горячей воды и отопления, то можно все списывать на нас, мы ведь в частном доме живем, мы все вытерпим, но нет уж, мы такие же люди, которые работают с утра до ночи, чтобы заработать на еду, на учебу детей студентов, оплатить коммунальные услуги и т.п. Или они так хотят в конце года на нас так заработать думая "А вдруг пролетит и кто-то заплатит". Уже надоели, и так трудно жить, все дорожает с каждым днем. Раньше все показания они принимали электронно,то есть у них был автоматический доступ, они даже наши показания не принимали, так как они сами видели и выставляли ежемесячно показания. Ведь они сами установили на каждый дом свой поверенный и опломбированный электрический прибор на улице. Вообще есть управа на них или нет?



Требуем вернуть графы подачи показаний в приложениях банков!!!