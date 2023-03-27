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ЛАДА.kz » Народные новости

Там, где живет совесть, там и сады цветут

27-03-2023, 09:41 Просмотров:2085
Вечерняя прогулка по парку порадовала.

Участок, на котором в прошлом году кое-кто в тандеме с Ботаническим садом устроил глумление над парком и безобразие, которое назвали посадкой саженцев, сейчас преобразился.

Если раньше на этом месте красовались убогие саженцы среди пней, камней и мусора, то сейчас этот участок ровный, удалены пни, мусор, сделана планировка, посажены довольно взрослые деревца - лиственные и хвойные (туи). Одно из них уже зацвело. Мало того - каждое деревце укреплено растяжками, а это очень важно при посадке саженцев. В общем работа выполнена на железные 4 балла. Один балл списывается, так как приствольные круги не замульчированы щепой или дробленой корой. Мульча препятствует испарению влаги, перегреву почвы, а зимой от промерзания. Разлагаясь насыщает почву питательными веществами. Еще одно замечание - не сделали обрезку веточек. При обрезке крона деревьев лучше разрастается и становится лучше.

В любом случае молодцы! Лучшая посадка в городе за последние годы.

Хочется узнать об этих специалистах, имеющих совесть. Это такая редкость в Актау, особенно в системе озеленения.

Кто сейчас занимается озеленением парка и уходом за зелеными насаждениями?



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Комментарии ( 4 )

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VeraSad (Посетители) Вчера, 14:23
Foxy-Hell,
Сломали деревце на этом же месте?
 
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  • Toryn
  • Iron man
 Foxy-Hell (Посетители) Вчера, 07:59
Не могу не вбросить ложку дёгтя - в парке Акбота вчера видела сломанное молодое деревце, уже начавшее зацветать. Кому-то силушку богатырскую девать некуда
 
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  • VeraSad
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  • Empro
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  • Foxy-Hell
  • Iron man
 БО (Посетители) 27 марта 2023 13:11
Все это замечательно. Главное чтобы поливали как положено. А то сколько посадок уже было.
 
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 ЛШП (Посетители) 27 марта 2023 09:59
Самая позитивная новость на тему озеленения города! Цвети Актау на радость его жителям и гостей!
Спасибо всем специалистам-озеленителям за такое весеннее цветение!
 
 

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