Там, где живет совесть, там и сады цветут





Вечерняя прогулка по парку порадовала.Участок, на котором в прошлом году кое-кто в тандеме с Ботаническим садом устроил глумление над парком и безобразие, которое назвали посадкой саженцев, сейчас преобразился.Если раньше на этом месте красовались убогие саженцы среди пней, камней и мусора, то сейчас этот участок ровный, удалены пни, мусор, сделана планировка, посажены довольно взрослые деревца - лиственные и хвойные (туи). Одно из них уже зацвело. Мало того - каждое деревце укреплено растяжками, а это очень важно при посадке саженцев. В общем работа выполнена на железные 4 балла. Один балл списывается, так как приствольные круги не замульчированы щепой или дробленой корой. Мульча препятствует испарению влаги, перегреву почвы, а зимой от промерзания. Разлагаясь насыщает почву питательными веществами. Еще одно замечание - не сделали обрезку веточек. При обрезке крона деревьев лучше разрастается и становится лучше.В любом случае молодцы! Лучшая посадка в городе за последние годы.Хочется узнать об этих специалистах, имеющих совесть. Это такая редкость в Актау, особенно в системе озеленения.Кто сейчас занимается озеленением парка и уходом за зелеными насаждениями?