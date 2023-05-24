Медали у спортсменов Актау по Армейскому рукопашному бою и ARASHI MMА

443 спортсмена из Актау по Армейскому рукопашному бою и ARASHI MMA под руководством тренеров: Абдуллаева Самира и Абдуллаева Бекета в категории Юноши и Юниоры 21 мая приняли участие в Чемпионате Кызылординской области по ARASHI MMA.
Тем самым пополнили копилку принесли:
Золото - 8
Серебро - 11
Бронза - 12.
Так же в разделе 18+ заработали Чемпионский Пояс.
Также спортсмены из Актау по армейскому рукопашному бою приняли участие в Чемпионате Азии по ARASHI MMA, который прошел 29-30 апреля в городе Бишкек.
Команда состояла из 27 учеников и двух тренеров. В нелёгкой схватке с бойцами других стран, наши спортсмены все же пополнили копилку медалями: 3-золота,4- серебра и 5- бронзы. Хотим отметить, что поездка прошла за свой счёт.
Хотим выразить благодарность рекламному агентству ADVER за поддержку и рекламу.
Также благодарность нашему тренеру клуба АРБ Абдуллаеву Самиру и представителю по ARASHI MMA Абдуллаеву Бекету.
И также благодарность родителям за финансовую помощь.
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