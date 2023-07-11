В Актау девушка взяла чужие деньги из банкомата





10 июля 2023 в 9:57 Девушка взяла 173 000 тенге чужих денег, которые забыли забрать их настоящие владельцы.Предыстория:Моя мама снимала деньги из банкомата по моей просьбе, но не знала, что их нужно дождаться и забрать. Думала просто оплачивает кредит:). Ну маме 55 лет и она ни разу не пользовалась банкоматами, тут ее можно понять. И так жертва сюжета нажала заветные кнопки и с чистой совестью завершила квест.Я же, рассчитывая на то, что она сняла деньги, со спокойной душой, в наушнике в правом ухе продолжаю вставлять купюры в терминал.Когда я закончил, мы ушли. И тут я прошу маме дать деньги, которые она "сняла". Конечно же, мы побежали обратно, денег в красной железке нет. Ну думаем: "наверное лючок с деньгами закрылся и их уже вернули обратно на Каспий ГОЛД". Проверяем Каспий, а в сообщении: "деньги успешно выданы"...Бежим в службу безопасности, вызываем полицию. Полицейский показывает запись с камер. Девушка в 9:56 подошла к соседнему банкомату, начав операцию.Видим как она отсканировала QR, но вдруг повернулась и направилась к банкомату напротив, к тому самому, в котором несколько мгновений назад мама не закончила снятие, теперь уже потерянных, денег. По камере видно, как неизвестная берет деньги и кладет в ладошку, накрывая телефоном. Возвращается к своему банкомату на пару секунд и после не спешно покидает валютный закуток. Кстати при приближении камеры видны десяти тысячные купюры выглядывающие из под смартфона...Через короткое время брюнетка возвращается и снова заглядывает в сторону банкомата, в котором ей посчастливилось найти кругленькую сумму и снова уходит.Я думаю она вернулась, чтобы найти владельца денег, но представив ситуацию, где возможно каждый скажет "Это мои деньги", передумала. Но ведь и вправду, как тут найдешь настоящего владельца.Девушка, очень прошу вас свяжитесь с моей мамой по этому номеру: 8 707 750 7059 или просто верните деньги с помощью перевода, я верю, что вы пытались найти нас и это недоразумение не является воровством.На будущее, если вы видите в банкомате не ваши деньги, оставьте их на месте, за ними обязательно вернуться. Тоже касается любых вещей, что могут бесхозно лежать на улице."Намного легче найти вещь там, где ее потеряли, чем человека который их забрал".Берегите себя и будьте внимательными.