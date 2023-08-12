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ЛАДА.kz » Народные новости

Трех девушек на одном сапборде унесло в море

Сегодня, 16:28 Просмотров:270
Не знаем, как бы окончилась эта история, если бы не они - местные юные герои -Кайсар, Ринат и Аманбек.

В четверг, 10 августа, одна семья из Актау поехала отдохнуть на море в село Сайына Шапагатова. Они случайно стали свидетелями того, как трех девушек стало уносить далеко в море на сапборде. Они уплыли настолько далеко, что начали пропадать из зоны видимости. Мы сидели на берегу не знали что делать, как вдруг видим что к ним подплыли на сапбордах трое молодых людей. Был сильный ветер, плыли долго и спасли их.

Спасателями-героями оказались три молодых парня из села Сайына Шапагатова, которые не раздумывая бросились спасать совершенно незнакомых людей, рискуя своей жизнью. Пока есть такие молодые люди, можно надеяться на светлое будущее. Я бы хотела, чтобы этих ребят знали в лицо. И думаю, если незнакомые люди, скажут им хорошие слова, то они будут довольны.

Эти ребята - 18-летний Кайсар, 18-летний Ринат и 13-летний Аманбек.



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