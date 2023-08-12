Трех девушек на одном сапборде унесло в море

Не знаем, как бы окончилась эта история, если бы не они - местные юные герои -Кайсар, Ринат и Аманбек.
В четверг, 10 августа, одна семья из Актау поехала отдохнуть на море в село Сайына Шапагатова. Они случайно стали свидетелями того, как трех девушек стало уносить далеко в море на сапборде. Они уплыли настолько далеко, что начали пропадать из зоны видимости. Мы сидели на берегу не знали что делать, как вдруг видим что к ним подплыли на сапбордах трое молодых людей. Был сильный ветер, плыли долго и спасли их.
Спасателями-героями оказались три молодых парня из села Сайына Шапагатова, которые не раздумывая бросились спасать совершенно незнакомых людей, рискуя своей жизнью. Пока есть такие молодые люди, можно надеяться на светлое будущее. Я бы хотела, чтобы этих ребят знали в лицо. И думаю, если незнакомые люди, скажут им хорошие слова, то они будут довольны.
Эти ребята - 18-летний Кайсар, 18-летний Ринат и 13-летний Аманбек.
Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.