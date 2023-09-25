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История одного памятника: 200-тысячный трактор

Сегодня, 08:55 Просмотров:0
Невозможно рассказать о памятнике, не рассказав о предприятии, которое его выпустило.

Павлодарский Ордена Трудового Красного знамени тракторный завод имени В.И. Ленина – одно из градообразующих предприятий Павлодара, в лучшие свои годы дававшее работу по специальности 22 тысячам человек. На средства тракторного в городе построили ДК Тракторостроителей (ныне ДК им. Естая), стадион «Трактор», 24 детсада, жилые дома (участок пересечения улиц Ак.Сатпаева – Торайгырова некогда назывался заводским микрорайоном) даже «Черноярскую жемчужину» изначально возвели для отдыха заводчан. В конце концов, шестерёнкой на Павлодарском гербе мы обязаны именно тракторному заводу.

Трактор ДТ-75М кроме республик тогдашнего СССР экспортировали в Венгрию, Чехословакию, Монголию, Восточную Германию, Ирак, Иран, Румынию, Югославию, Финляндию, Англию, Пакистан, Гвинею, Шри-Ланку, Сирию, Мозамбик, Кампучию, Лаос, Вьетнам, Бангладеш, Турцию, на Кубу.

Стране нужны были трактора, и павлодарцы старались. История сохранила имена сборщиков первого трактора: Сапар Садыков, Александр Тарасов, Иван Маринко.

Спущенный с конвейера 25-тысячный трактор обозначили более чем скромно, нацарапав цифру на радиаторе и навесив на капот стяг. 50-тысячный снабдили пояснительным щитом, а когда в 1975 году стране дали 100-тысячный по счету трактор, собрали митинг, подняв юбилейное изделие на эстакаду. От 99999 предшествующих собратьев его отличал и ярко-красный цвет. Впоследствии машины такой расцветки отправляли на эспорт.

Событие стало знаковым: по такому случаю заводу присвоили имя вождя мирового пролетариата и выбили памятную медаль с его словами, сказанными 59 лет назад: «Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунизм».

Гусеничную машину вручили тогда знатной трактористке совхоза Озёрный Железинского района Асие Каиргельдиной. Забегая вперед, скажем, что практика дарить юбилейные трактора труженикам сохранилась: 500-тысячный трактор получил молодой механизатор совхоза имени Амангельды Иртышского района, кавалер Почётного знака ЦК ВКЛСМ «Золотой Колос» Жумагельды Кожкенов.

Однако чести стоять вечно заслужил 200-тысячный трактор, который изготовили в аккурат к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции и принятию новой Конституции в 1977 году. Он стал настолько значимым, что его изображение начали печатать на заводских и рекламных брошюрах, выбили по случаю настольную медаль, где эмалью изобразили флаг Казахской ССР, непосредственно трактор и орден труда.

В архивах фонда областного краеведческого музея имени Потанина сохранился портрет водителя-испытателя Владимира Чугунова, который сначала вывел юбилейный экземпляр из цеха, а затем поднял его на вечный пьедестал. Такое право ему, видимо, доверили не зря: он работал с основания завода и видел рождение первой машины в 1968 году.

Изделие поставили на постамент перед инженерным корпусом. Изначально никакой таблички не было. Но на боку машины красовались белые цифры «200000».

Прошло 46 лет, а он до сих пор сохранил свою характерную окраску – синий корпус и белую крышу, хотя изменения все же произошли. От юбилейных цифр сталась только косая «лента» на радиаторе. Сняли или стащили воздухозаборник. Зато памятник снабжен пояснительной табличкой, написанной в лучших советских традициях – через трафарет.

Не только сельскохозяйственной техникой занимался завод. Имелась у него и линейка товаров народного потребления. Некоторые вещи производства тракторного завода еще наверняка остались у горожан старшего поколения: орешницы, плечики, спортивные гири, замки, газовые ключи, отвертки, навесные и врезные замки.

Те, кому довелось пожить в СССР, наверняка помнят игрушечные кубики, металлические трактора, грузовики, что появлялись на прилавках магазинов культтоваров. Оказывается, они не привозились со стороны, а делались руками тракторостроителей.

Уже давно нет павлодарского тракторного завода. От его былого величия остался одинокий трактор, как символ славного прошлого с надеждой на будущее.

Ведь кажется, только заправь его топливом, он сойдет по стапелям и уедет в поле трудиться на благо сельского хозяйства родной страны, славя тех, кто вложил силы и душу в эту 200-тысячную гусеничную машину.


История одного памятника: 200-тысячный трактор

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