Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Декабря
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.22 KZT
  • €1 = 502.39 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Благодарность от всего сердца!

Сегодня, 12:28 Просмотров:164
Меня зовут Окопов Виталий Анатольевич. Я папа особенного ребенка. Хочу выразить благодарность всему педагогическому составу школы-лицей № 7 имени Н. Марабаева и лично директору Имангалиевой Гульден Бисенбаевне за большой вклад в моего сына Окопова Диму.

Мой сын по рекомендации ПМПК пошёл в первый класс в этот лицей в 2021 году, как инклюзивный ученик. Честно сказать мы - родители, даже не надеялись, что он сможет продолжить учёбу в школе. У моего сына расстройство аутистического спектра, диагноз-ранний детский аутизм. На тот момент мы понимали, что это очень сложный путь. И не только нашему ребёнку будет сложно адаптироваться, но и педагогам будет непросто найти ключики и подходы, выбрать правильную модель обучения для такого собенного мальчика.

Но, случилось невозможное. У педагогов не только получилось найти способы обучения и подходы к нашему сыну, но даже, открыть в нем таланты. И, самое главное, наш сын все еще продолжает учиться наравне с нормотипичными детками и даже нашел среди них товарищей, что тоже является заслугой педагогов, которые умеют грамотно объяснить и донести, что такие особенные детки тоже могут и хотят дружить.

За время учёбы Дима успел поучаствовать во многих школьных мероприятиях и даже в научных проектах и занять призовые места. Наш сын стал частью школьного коллектива, несмотря на свой диагноз. Здесь не просто учат, а ведут исследовательскую работу. Благодаря этой исследовательской работе педагогов и неустанному труду у Димочки были выявлены незаурядные математические способности. И теперь мы знаем в каком направлении нам нужно двигаться при выборе будущей профессии для нашего особенного ребёнка.

Сердечно благодарим всю администрацию школы-лицея и педагогический коллектив, что верили в нас и у нас получилось. Вы настоящие профессионалы своего дела! Надеемся и на дальнейшие успехи в учёбе.


Благодарность от всего сердца!

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика