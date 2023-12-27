Благодарность от всего сердца!

Меня зовут Окопов Виталий Анатольевич. Я папа особенного ребенка. Хочу выразить благодарность всему педагогическому составу школы-лицей № 7 имени Н. Марабаева и лично директору Имангалиевой Гульден Бисенбаевне за большой вклад в моего сына Окопова Диму.Мой сын по рекомендации ПМПК пошёл в первый класс в этот лицей в 2021 году, как инклюзивный ученик. Честно сказать мы - родители, даже не надеялись, что он сможет продолжить учёбу в школе. У моего сына расстройство аутистического спектра, диагноз-ранний детский аутизм. На тот момент мы понимали, что это очень сложный путь. И не только нашему ребёнку будет сложно адаптироваться, но и педагогам будет непросто найти ключики и подходы, выбрать правильную модель обучения для такого собенного мальчика.Но, случилось невозможное. У педагогов не только получилось найти способы обучения и подходы к нашему сыну, но даже, открыть в нем таланты. И, самое главное, наш сын все еще продолжает учиться наравне с нормотипичными детками и даже нашел среди них товарищей, что тоже является заслугой педагогов, которые умеют грамотно объяснить и донести, что такие особенные детки тоже могут и хотят дружить.За время учёбы Дима успел поучаствовать во многих школьных мероприятиях и даже в научных проектах и занять призовые места. Наш сын стал частью школьного коллектива, несмотря на свой диагноз. Здесь не просто учат, а ведут исследовательскую работу. Благодаря этой исследовательской работе педагогов и неустанному труду у Димочки были выявлены незаурядные математические способности. И теперь мы знаем в каком направлении нам нужно двигаться при выборе будущей профессии для нашего особенного ребёнка.Сердечно благодарим всю администрацию школы-лицея и педагогический коллектив, что верили в нас и у нас получилось. Вы настоящие профессионалы своего дела! Надеемся и на дальнейшие успехи в учёбе.