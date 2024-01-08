Актау 6000 лет назад. Коскудук

В ходе археологических раскопок здесь найдены каменные орудия труда, обломки глиняной посуды, украшения из раковин. При исследовании жилой постройки поселения Коскудук 1 было сделано замечательное открытие.На ступени скального уступа, к которому примыкала стена дома, обнаружено схематизированное изображение двух змей. На поверхности скалы вблизи остатков дома поселения Коскудук 2 обнаружен комплекс изображений и струящихся в сторону моря желобков.Многие знакомые и зрители рассказывают о том, как они любят приключения и хотят в поход, но оставляют эту мысль на стадии идеи. Ведь необходима экипировка, заброска, и главное идея похода, ведь согласитесь шататься по пустырю – такое себе развлечение и никакого тебе клада или пейзажа Петри.Поэтому не спешите покорять Эверест – возможно, это действительно не ваше. Начните с ПВД – похода выходного дня, например с одной ночевкой недалеко от вашего дома, в качестве проверки себя морально и физически.