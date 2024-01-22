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"Пару детских шагов осталось до двери автобуса"

Сегодня, 08:51 Просмотров:0
Опубликуйте пожалуйста, возможно этот вопрос как-то решится, во благо простому народу @akimat_aktau.

18.01.2024 в 20:49 проезжал автобус, 8 мкр. Остановка "Дом Провсоюзов", на остановке у дороги стояла я и мама с ребенком подошли только.

Не заметив, за деревьями, что стояли мама с ребенком, проезжала 3-ка (летел) и на секунду подумал, что я сяду, я чуть дальше стояла от дороги; но я не этот маршрут ждала и буквально даже секунду, он приостановил , заметив, что я не тянусь, он в моменте рванул.... Хорошо

Вопрос они на заднее зеркало смотрят??? Куда они всегда так спешат, что автобусов не хватает или им не положено стоять, как минимум 3 минуты или смотреть на задний вид не положено???

Ведь это не первый раз так, сколько слышу, знаю и сама в такой ситуации оказывалась, когда бежала и не добежала, но да ладно. Просто уже последняя капля, когда увидела, что последний рейс и вот так пролетел, оставив на дороге маму с ребенком, в позднее время, так обидно стало за них, им пару детских шагов осталось до двери автобуса......

Следовательно, они сели в такси.


"Пару детских шагов осталось до двери автобуса"

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