Любовь к литературе

Здравствуйте, меня зовут Сулаев Исмаил и я очень люблю читать с самого детства. Мне сейчас 10 лет и я учусь в школе-лицей № 7 имени Н. Марабаева. Как здорово, что наши учителя очень много времени посвящают читательской грамотности. У нас в лицее есть большая библиотека с книгами разного жанра, я часто беру себе чего-нибудь почитать.Но, я сегодня бы хотел поделиться с Вами своими собственными рассказами и сочинениями. Я начинающий писатель и, надеюсь, что с каждым моим новым произведением у меня будет все больше и больше благодарных читателей. Возможно это поможет мне в будущем точно определиться с профессией."Четыре сезона" - это один из моих рассказов, представленных Вашему вниманию, дорогой читатель."Привет, зима. Сколько про тебя написано слов. А я вот, что вам скажу про нее. Какая зима без снега? Это обязательно. А самое здоровское в зиме, смотреть как падает снег за окном и пить свежесваренный какао. Каждый напиток прекрасен в свое время года и по случаю. Определенно, какао — это самый зимний напиток. Попробуйте. Одевайтесь теплее, ребят.Наступила весна. Проснулись медведи, снова прилетели птицы. Поют соловьи, слышно, как бьет по коре дятел. Собирают пчелы нектар. Выросли новые одуванчики. Летают бабочки, уже вылупились птенцы. Весна лучшая!С наступлением летних дней становится все жарче. Всем хочется к бассейну. Вашим лучшим компаньоном на лето станет мороженное: шоколадное, ванильное, фруктовое, с орешками и без, политое и не политое сиропом. А сколько видов сиропа, я вам скажу, друзья, бывает не пере счесть.Король летних ягод — это тутовник. Раньше в Китае очень бережно относились к тутовым деревьям, а вернее к тутовому шелкопряду. Это такая гусеница, из куколок которой шили тончайший красивый шелк. Ну, а мы, просто насладимся вкуснейшими плодами. Только будьте готовы, ваши пальчики и рот тоже окрасятся в синий цвет. Мы с мамой делаем летом фруктовые йогурты. Это очень вкусно.Наступила осень. Хм, банально... Вот почему никто не пишет, чем действительно хороша осень. А давайте лучше я расскажу, какие разные компоты можно делать из фруктов, которые дал нам осенний урожай. Компот из айвы и винограда, яблоко и груша, алыча и слива - тоже очень вкусно. Далее мандариновое варенье. Это настоящий праздник вкуса. Обязательно попробуйте как-нибудь. И, конечно, же не обойтись без блинчиков с мясом осенними вечерами, господа. Осень, я люблю «тебя».