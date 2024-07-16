Устроили скейт-парк у Вечного огня

стоп кадр из видео

Прогуливаюсь по городу и каждый раз с грустью смотрю на то, что дети на скейтах, роликах, самокатах со всех уголков города приезжают к Вечному огню, чтобы "покататься". Они там устроили прям централизированные соревнования между собой. Неужели родители не могли им объяснить, что это не место для игра. Это аллея славы. Памятник погибшим предкам. Зачем же там кататься. Опять же прыгать на скейтах, портить плитку тем самым. Мемориал не рассчитан на то, что на нем будут кататься и прыгать, он для того, чтобы по нему люди ходили, цветы возлагали.

Это большое упущение родителей, учителей и нас как общества. Всех, кто спокойно на это смотрит и не делает замечаний. Нет даже каких-либо знаков или табличек, предлагающих соблюдать тишину и запрещающих кататься. Интересно. Главное у Шума перед KFC такие таблички есть (видимо, чтобы дети не отпугивали клиентов), а у мемориала нет. Печально.