Феруза: Благодарю жителей Актау за участие в поиске моей дочери!

Я хочу выразить слова благодарности всем, кто откликнулся помочь мне в поисках пропавшей дочери Аиды.

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Большое спасибо сотрудникам из отделения полиции Актау за добросовестное и профессиональное выполнение своих обязанностей, за верность своему долгу, а именно помощнику оператиной службы дежурного отдела Центра оперативного управления отделения полиции – капитану полиции Жалгасбаеву Тилеуберген Курмангазыулы, следователям следственного отдела, отдела полиции Актау – лейтенанту полиции Насибекову Нурхану, сотрудникам полицейского участка 31Б микрорайона, добросовестно несущим свою службу в защите правопорядка населения – Ауелбекову Жандосу Ербосыновичу, Есеналиеву Марату, Сейдали Алимбеку. Вы, не считаясь со своими проблемами, личным временем и недостатком отдыха, в течение нескольких суток смогли организовать помощь в поисках моей дочери.

Также выражаю искреннюю признательность и благодарность членам общества lider. kz во главе с Шафией, а имеено – Давиду, Олесе, Анне, Немату, Тоне, Азине, участвовавших в поисках, и привлекавших к нему своих друзей и знакомых.

Еще хочу выразить благодарность моим любимым студентам – Несибели, Шахнозе, Асемай, а также всем студентам, обучающимся по специальности: «Русский язык и литература», «География», «Иностранный язык: два иностранных языка».

Хочу выразить слова благодарности моим родным, отзывчивым защитникам-братьям, коллегам, друзьям, соседям, команде Lada.kz, сотруднице мечети имени Бекет ата Камиле ханым, сотрудникам компаний Казэлитстрой.

Отдельное спасибо Жандосу Онайбаеву, который не пожалел своим временем, ребятам-волонтерам.

Огромное спасибо жителям Актау! За вашу поддержку и сопереживание, и искреннее желание помочь, за ваши молитвы и пожелания, которые помогли в поисках моей дочери.

Мою дочь Аиду 16.07.24. нашли живой. Моей радости нет предела. Да благословит вас всех Всевышний Аллах! Пусть вы и ваши семьи будут в целости и сохранности! Я всегда буду на связи с вами. Давайте не разлучаться!

С уважением, мама Аиды - Феруза.