Место для инвалидов! Не, не слышали!

Единственное место для инвалидов на парковке у ТРЦ «Байтерек» в 27 микрорайоне решили использовать по другому назначению.

На парковке торгово-развлекательного центра «Байтерек»

Сегодня на парковке торгово-развлекательного центра «Байтерек» в 27 микрорайоне возникла неприятная ситуация. Единственное место для инвалидов было занято подиумом с автомобилем, что вызвало возмущение среди посетителей. Такие ситуации особенно остро ощущаются, так как место для инвалидов предназначено для людей с ограниченными возможностями, которым трудно передвигаться без специальных условий.

Важно уважать права всех посетителей и помнить о необходимости соблюдать правила. Это не только вопрос законопослушности, но и проявление уважения к людям, которым такие места жизненно необходимы.