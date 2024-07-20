Обезвоживание кадров, или Здравствуй, немытый Актау!

Туристический "рай" говорите. Конечно - это же так приятно - проснуться с утра и не услышать журчание из кранов - ни технической, ни питьевой... про горячую вообще молчу. Все в гости к нам! Деградация специалистов, руководства и ответственных лиц на ЛИЦО! Главное - отписаться, что в 9 утра вода будет... Суббота. У жителей свои планы... подождут... В нашем доме с 15.00 часов вчерашнего дня нет ни капли воды... запасы закончились, а это порядка 150 литров... Так и хочется собрать все нечистоты и отвезти к акимату - пусть подышат, лето на дворе однако... Мне подруга из-под Одессы жалуется, что у них стали отключать воду и свет. А мне и сказать нечего - у них война, а у нас что? Грустно, мерзко и грязно на душе! Испорченные суббота, настроение и планы... И почему не объявляется режим ЧС в регионе? Областной центр - морские ворота Казахстана - БЕЗ ВОДЫ!