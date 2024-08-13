Восстановите велодорожку!

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Месяц назад мы просили опубликовать фото с перекопанной велодорожкой в районе базы отдыха “Zhagalau resort”. Просили ее восстановить. Все просто, одна из баз отдыха, возможно именно та, напротив которой и установлен этот колодец повредила асфальтовое покрытие велодорожки при прокладке трубопровода. Засыпали поврежденное место песком и так все и бросили. Велодорожка сделана за бюджетные деньги и Акимат является собственником всей общественной инфраструктуры. Но почему-то никому нет дела до восстановления поврежденного асфальта - ни тому кто его повредил, ни тому кто является собственником этого имущества...