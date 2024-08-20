Строительные работы не прекращаются до часа ночи

Мы, жители 4 дома в 14 микрорайоне, вынуждены терпеть неудобства из-за строительства многоэтажного дома за нашими окнами. К дневному шуму мы еще более-менее привыкли. Но, извините, терпение наше не вечное: теперь строители работают до поздней ночи. Снимали видео в 12 часов ночи. Разошлись они только к часу ночи. Разве это нормально? Почему мы должны это терпеть, есть же какие-то законы!, - негодуют жильцы.