Вдоль набережной Актау творится безобразие

стоп кадр из видео

Там, где набережная заасфальтирована, да, чисто. Но пройдешь несколько метров к морю - свалка. Тут нет практически контейнеров и люди не особо следят за чистотой. Едят и пьют. А за собой не убирают.

Все это видят их и чужие дети, молодёжь. А потом они и повторяют что им показывают другие..

Под камнями крысы бегут. Это полная антисанитария. А что если эти крысы заразят людей. Неприятно. Надо благоустраивать эту местность тоже. Либо штрафовать всех, кто нарушает закон и выбрасывает мусор в неположенном месте.