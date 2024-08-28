Актауские волейболистки взяли «золото» на турнире

Фото предоставили организаторы

При участии Общественного фонда «Федерация любительского волейбола РК» из Алматы в Актау был проведен волейбольный турнир среди женщин 45+, посвященный Дню Конституции РК

Данный фонд создал Лигу любителей волейбола, в которой участвуют более 10 женских команд, возрастом 45+ из разных уголков страны. Наша актауская команда присоединилась к Лиге в начале прошлого сезона, в сентябре 2023 года. Кстати, наша команда - единственная, представляющая западный регион. За счет собственных средств наши женщины выезжали на ежемесячные турниры Лиги, которые проходили в Алматы, Астане, Талгаре, Жаркенте, в Алматинской области, где мы успешно входили в тройку лидеров.



Вот и подошла очередь нашей команды принимать гостей.

При поддержке областного спорткомитета в лице Максата Мукаша, для проведения турнира был выделен спортивный комплекс «Мангистау арена». С утра на двух площадках проводились игры между командами из Алматы, Талгара, Кегена, Жаркента, Узынбулака и Актау.

Призовые места распределились следующим образом: «бронза» досталась команде из Талгара, второе место - спортсменкам из Кегена (Алматинская область), «золото» - актауской команде.

Поздравляем наших женщин с победой! Желаем новых побед и достижений!