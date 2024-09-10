Жительница Актау намерено испортила машину

стоп кадр из видео

Женщина, если верить автору ролика перед 3 домом в 28 микрорайоне, на глазах у прохожих камнем исцарапала автомобиль, разбила окна. Столько страсти и ненависти по отношению к чужому имуществу. Лично мне думается, что такие вспышки гнева должны преследоваться по закону. Так не должно быть. Еще и дети на это смотрят. Потом мы удивляемся из-за чего они не ценят имущество, ломают и крушат лавочки, площадки и прочее. Есть же примеры... Разозлилась - раздолбала.



