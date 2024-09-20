Внимание! Ищем свидетелей ДТП

Водитель автомобиля темного цвета сбил мою супругу 14 сентября примерно в 12 часов дня на пешеходном переходе в районе Дом быта в 6 микрорайоне и скрылся с места аварии.

фото anaparegion.ru

Уважаемые жители, обращаемся ко всем, кто мог быть свидетелем дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 сентября примерно в 12 часов дня на пешеходном переходе в районе Дома быта в 6 микрорайоне. Водитель автомобиля темного цвета, предположительно за рулем была женщина, сбил мою супругу и скрылся с места аварии.

Просим всех, кто видел происшествие или располагает информацией, помочь в розыске виновника. Любая деталь может оказаться полезной! Если у вас есть информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8 777 570 49 30.

Поможем вместе найти правду и восстановить справедливость!