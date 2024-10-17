Верблюды гуляют вдоль трассы в аэропорт в Актау

Сколько будет продолжаться ситуация с верблюдами на дорогах. Гуляют без проблем вдоль дорог, где скоростной режим 80 км/ч. До беды недалеко.

фото прислано жителями

Видео снял вчера, 16 октября, по дороге в аэропорт, посреди белого дня. Верблюды спокойно прогуливаются целым стадом по дороге. Приходиться снижать скорость, потому что эти животные непредсказуемы. Ночью они вообще выбегают на свет фар. Это очень опасно и мне непонятно почему фермеров нельзя приструнить. Забирать таких животных на специальную штрафстоянку.