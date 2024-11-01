Хочу поблагодарить врачей из МОБа в Актау

Я инвалид II группы. Недавно проходила лечение в областной больнице. Много сейчас критики в адрес врачей, мало благодарностей, хотя со мной, например, работали очень хорошие специалисты. И мне хочется сказать им за это огромное спасибо.
Выражаю благодарность заместителю главного врача мангистауской областной многопрофильной больницы Сагату Аманкосовичу Бишимову, врачу высшей категории заведующим инсультным отделением Ильясу Турганбаевичу, заместителю заведующего отделением нейрохирургии Мырзабекову Думану, врачу Рахату Надырбаевичу, лечащему врачу Бекесу Сахиевичу, старшей медсестре Майре Мекебаевне за понимание душевную теплоту,внимательно отношение к инвалидам,высоквалифицированную медицинскую помощь.
Большое спасибо всем медсестрам,сагитаркам отделения за доброжеоательность ,внимание.
Желаю крепкого здоровья,семейного благополучия,успехов в их благородном труде.
Абдрахманова О.К.
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