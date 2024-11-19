Проблема не в вандалах

Доброго дня всем. Не так давно блогер - Азамат Сарсенбаев, в одном из видео сетовал на то, что люди в Актау повредили и даже сломали "сверхпрочную" антивандальную скамейку в Актау. Возможно даже не одну.

После этого видео, прогуливаясь по набережной я лично стал обращать внимание на те самые антивандальные скамейки и даже заинтересовался насколько же они сверхпрочные в действительности. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил не одну, не две, а гораздо больше сломаных, треснувших и частично повреждённых скамеек на набережной только вдоль 5го района. Осмотрев сломанные скамейки более тщательно я заметил некую закономерность и сделал свой вывод касательно причины данного факта.

Дело в том, что отличительной особенностью данных скамеек является их простая конструкция из бетонных форм, служащих в качестве основания и композитных реек настила скамейки, вместо привычных деревянных. Действительно, бетонное основание скамейки, довольно прочное и тяжелое, особенно когда таких формы три. Сдвинуть, перевернуть или даже унести никому не захочется.

Рейки из композитного материала также по задумке должны быть долговечными и стойкими к любым погодным условиям, механическим и термическим воздействиям. Однако на деле всё получилось несколько иначе и во многом в виду не до конца продуманному методу сборки. Дело в том, что обычно рейки скамейки крепятся к каркасу на болты, в таких случаях гайка болта затягивается снизу скамейки, а скруглённая шляпка болта прижимает рейку к каркасу, не создавая на ёе поверхности торчащих острых граней.

В случае же с данной конструкцией скамейки, такой метод крепления невозможен, ведь каркаса нет, а рейки из ДПК крепятся напрямую к трём бетонным формам. Для этого используются так называемые "Глухари" - винты с шестигранной головкой и крупным шагом резьбы. Эти глухари вкручиваются в пластиковый чопик заранее вбитый в отверстие, просверленное в бетонной форме. Затягивается глухарь сверху через шайбу, сквозь отверстие в рейке посредством шестигранной головки.

Однако, чтобы скрыть торчащие сверху скамейки шляпки глухарей с острыми гранями, в этих самых рейках из полимерного, композитного материала были высверлены углубления "патаи" под диаметр шайбы и прижимной шляпки винта. Получается, что высверливая углубления в рейках монтажники (или производители) заведомо сокращали толщину рейки в местах креплений, делая эти места менее прочными.

И если вы посмотрите на приложенные фотографии, то увидите, что именно в местах креплений реек глухарями и образовались трещены, что позже привело к тому, что рейки просто переломились под воздействием температурных факторов и весом присаживающихся на них горожан.

Получается, что вопреки доводам Азамата Сарсенбаева, никаких умышленных действий со стороны горожан скорее всего не было. А факт недоработки со стороны поставщика был, также как и согласование на установку непроверенной временем модификации скамейки ответственным лицом из администрации города.