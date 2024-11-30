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30.11.2024, 10:42

Золотые руки кардиохирурга!

Народные новости 0 371 OlgaL

Золотые руки кардиохирургов Мангистауской областной больницы или трижды спасенная жизнь! В нашей семье случилась беда. У моей сестры случился сердечный приступ, мы еще тогда не знали, что это инфаркт и к тому же обширный. Скорая помощь в срочном порядке, с сиреной и мигалками, доставила нас в приемный покой Мангистауской областной больницы. Сестру направили на коронографию, а мы остались ждать. Нам очень повезло, что в эту ночь на дежурстве был доктор кардиохирург Анетов Асылбек Сарсенбаевич! Во время коронографии был в экстренном порядке поставлен стент и, несмотря на тяжелое состояние моей сестры и остановку сердца, жизнь ее была спасена. Сестру начали готовить к операции и во время подготовки случился повторный инфаркт. Так бывает, к сожалению. И опять нам повезло второй раз, что Асылбек Сарсенбаевич был не на операции. Уложившись, как говорят докторы, в «золотой стандарт», в течение 15 минут, было выполнено повторное стенирование. Жизнь была спасена второй раз. Учитывая тяжелое состояние, операцию отложили на месяц. Мы стали с беспокойством и нетерпением ждать операции. Операция предстояла тяжелая и сложная – «коронарное шунтирование» на открытом сердце. Одно только название внушает страх и беспокойство. Но благодаря золотым рукам нашего доктора, его высокого профессионализма, операция прошла успешно! Он спас ей жизнь в третий раз! Сейчас сестра уже прошла послеоперационный период, период реабилитации в МОБ и выписана домой. Хочу от себя и всей нашей семьи поблагодарить доктора Анетова Асылбека Сарсенбаевича за спасенную жизнь и здоровье моей любимой сестры. Низкий вам поклон доктор с большой буквы! Такие докторы - национальное достояние нашей страны! Они спасают наши жизни, дарят нам здоровье! И пусть они и их родные и близкие всегда будут здоровы. Также не могу обойти вниманием коллективы приемного покоя, реанимации, экстренной кардиологии и кардиохирургии за их заботу и внимание! Благодарю вас всех! И всем здоровья на долгие годы!

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