Воспитание жестокости: инструкция из Актау

Стали свидетелями "милейшей" ситуации. Море, пляж, на берегу двое мать и ее малолетний сын, а в десятке метров от них плавает одинокий белый лебедь. Картина, хоть пейзажи рисуй, если бы не одно но....

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Мальчик, лет четырех на вид, берет камни и пытается попасть в лебедя. При этом мамочка даже не пытается остановить ребенка, сообщить своему отпрыску о том, что обижать животных нехорошо. Да, сейчас дитятко не навредило птице. Просто потому, что ему лет немного и он не смог докинуть камень. Но пройдет совсем немного времени и этот "родительский урок" принесет совсем другие плоды.

Потом будем охать и ахать подбитым крыльям и истерзанным тушкам животных. Кто вы, мамочки? Как можно поощрять подобное поведение?!