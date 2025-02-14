Дороги в 28А мкр

Уже который год дороги находятся в очень плачевном состоянии: ямы, ухабы, узкие дороги и нет достаточных парковочных мест. Наши неоднократные обращения в акимат через Е-otinish не приносят должного эффекта, чуть присыплют ямы (до первого дождя и снега) и отписываются, что вот-вот в этом году отремонтируют дороги.

Такое ощущение, что власти города забыли о существовании этого микрорайона. Также нужно расширить дороги и установить дополнительные парковочные места, особенно во дворах 1,2 и 3 домов 28А микрорайона, как это было отлично сделано не так давно в 26 мкр. Всё это осложняется тем, что в 28А мкр расположены школа №23 и детский сад №60, поэтому в утреннее и вечернее время из-за большого количества автомобилей водители не могут разъехаться, особенно эта ситуация опасна для детей, которые посещают школу и детский сад. Просим принять соответствующие меры.