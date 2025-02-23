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22.02.2025, 20:01

Поющую пенсионерку в непогоду согревает песня

Народные новости 0 286

Поющая пенсионерка стала некой достопримечательностью, потому что ее часто можно встретить на ступенях при входе в торговый центр «Астана».

Фото автора
Фото автора

Поющая пенсионерка стала некой достопримечательностью, потому что ее часто можно встретить на ступенях при входе в торговый центр «Астана». Имя, к сожалению, она так и не пожелала назвать. В январе ей исполнился 81 год. Она проработала в Актау массажисткой 13 лет. Сама она инвалид с 39 лет – ей оперировали голову, так как у нее была опухоль.

 Из-за того, что мороз обжигает руки, она прячет их в рукава хилой и изношенной куртки. Во весь голос, что хватает сил и мочи, она исполняет песни из далеких советских времен. И так почти каждый день с полудня и до вечера.

Я стою, отдыхаю и пою. Легкие мои работают. Дышу свежим воздухом, - поделилась бабушка.

С ее слов, у нее есть квартира, где она проживает одна. Помощь, как выяснилось, ей не нужна. Помимо массажа она занимается гаданием на картах.

Муж пенсионерки, как она говорит, сейчас проживает в Баку, но намеревается вернуться сюда.

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