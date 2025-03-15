О неудовлетворительном состоянии дорог

Уважаемый акимат, жители 1"В" микрорайона в очередной раз вынуждены обращаться к вам с просьбой обратить внимание на состояние дорог, особенно на основную дорогу, ведущую к морю (Яхт-клубу).

После зимнего периода и дождей дорожное покрытие приходит в полную негодность: появляются глубокие ямы, что делает движение транспорта затруднительным и даже опасным. Два года назад мы уже обращались с просьбой о полной замене асфальта, однако вместо этого были проведены лишь временные ремонтные работы, ямы залатали, но этого хватило ненадолго.

Сейчас ситуация повторяется, и жители 1"В" микрорайона ЖК Каспийская звезда, вынуждены самостоятельно засыпать дыры песком и камнями, поскольку ждать полноценного ремонта больше нет сил.

Наш город позиционируется как перспективный туристический центр, но какое впечатление складывается у гостей, когда одна из главных дорог, ведущих к морю, находится в удручающем состоянии?

Сейчас по этой дороге ежедневно проезжают сотни автомобилей, а летом поток транспорта возрастет многократно. Разве не стыдно за такие условия перед туристами, которые приезжают из других городов и стран?

Мы настоятельно просим не ограничиваться временным латанием ям, а провести капитальный ремонт с полной заменой дорожного покрытия. Если мы стремимся сделать город привлекательным для туристов и комфортным для его жителей, то начинать нужно с базовой инфраструктуры, с дорог. Надеемся на ваше понимание и оперативное решение проблемы.