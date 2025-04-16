18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.04.2025, 13:15

Как я стала одноруким самураем, или хроники плечевого апокалипсиса

Народные новости 0 484

Однажды прекрасным весенним утром я проснулась и поняла, что что-то не так. Ну как не так — правая рука, моя любимая, нужная, рабочая, просто отказалась сотрудничать. Поднять выше груди? Ха! Даже мышкой компа пошевелить — как подвиг! Я, как человек вменяемый, сразу начала проводить внутреннее расследование: не таскала ли я мешки с картошкой? Не тягала ли гирю по ошибке вместо чайника? Не спала ли в стиле "креветка в банке"? Но увы, ничего криминального не всплыло. Просто в один день моя рука решила уйти в отпуск без предупреждения.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Боль была настолько драматичной, что я буквально начала носить правую руку левой, как будто я только что вернулась из реабилитации. Конечно, я решила, что надо начать с "дедовских методов" — банька, веничек, парок… И ведь помогло! Ровно до выхода из парилки. Вышла — и здрасьте, опять ты, боль моя невыносимая.

Тут я поняла, что без врачей не обойтись. Печально посмотрела на кошелек, вспомнила остатки зарплаты мужа, вздохнула как в турецкой драме… и вдруг меня озарило: "Я же законопослушный самозанятый гражданин! Я же плачу налоги! Я же ежемесячно, как штык, оплачиваю ОСМС, даже если это иногда больше, чем я зарабатываю!"

С этой мыслью я бодро зашла на ЕГОВ, вспомнила, что прикреплена к "Софимеду" в 3-м микрорайоне, и отправилась туда выяснять, как, собственно, работает моя честно оплаченная медстраховка. Девушка в регистратуре была очень мила, пока я не произнесла сакральное слово "ОСМС". Тут-то волшебство и закончилось.

— Терапевтов нет. Все заняты. И только через терапевта можно к другим врачам. Но... — та-да-да-даам — есть окошко 14 апреля в 8:15 утра!

Не скажу, что я прыгала от радости, но выбора у меня не было. Записали меня, но правда без бумажки, без талончика, без ничего. Сказали, что придёт СМС. И продиктовали смотря на экран компьютера мой номер телефона.

До 14-го я выживала на народном коктейле "немисил и мазь Найз". Плечо всё ещё болело, но я держалась. И вот наступило утро великого дня. Я как штык стою в регистратуре в 8:00, но, оказывается, она открывается в 8:07. Ну ладно, не будем мелочиться. Протягиваю удостоверение, гордо сообщаю, что записана… но, сюрприз!

— А СМС вам не пришло? Странно… Говорят, как будто СМС — это билет на космолёт. Нашли меня в системе, направили к терапевту. Я вкратце излагаю драму своего плеча, а в ответ слышу сакраментальное: — А флюорографию вы когда проходили?

— В 2020 году.

— Ааа… тогда сначала давайте флюорографию.

Чтооо? — кричало всё внутри меня. Я пришла с рукой, как у зомби, а мне предлагают сфоткать лёгкие!

На мой крик души: "Мне нужен травматолог или невропатолог!" — последовал философский ответ: — Таких у нас нет. Но могу дать направление на рентген.

Ну хоть что-то! — А когда?

— На 23 апреля.

— Вы сейчас серьёзно?..

— Ну вот так система выдала. Но можешь сходить и сама, может, повезёт.

Я не теряла надежды. Поехала в 1 микрорайон на рентген. Там мне сказали, что сегодня  всё по записи. Но завтра, 15 апреля — пожалуйста, приходи, никого нет! С надеждой на светлое будущее я пришла, сделала снимок, врач бодро сказал: — Результаты будут завтра у вашего терапевта.

Наступает 16 апреля. Я снова как солдат стою в регистратуре, но… нет. Не всё так просто! Оказывается, чтобы получить результат у врача, у меня в базе должен быть указан адрес проживания, а не адрес места работы. И пока это не исправят, я не существую как пациент. В этот момент я поняла, что попала в медико-бюрократическую версию «Игры в кальмара». У тебя есть рука? Нет. Есть страховка? Есть. Но нет флюорографии. Есть флюорография? Отлично! Но адрес не тот. И так по кругу.

И вот, что смешнее всего — плечо-то почти прошло. Может, они всё-таки вылечили меня этой медицинской квест-игрой? Или я просто прошла все уровни выносливости и система решила, что достойна восстановления?

Очень хочется задать вопрос нашим уважаемым чиновникам от здравоохранения, хотя бы Мангистауской области: Почему? За что?

И, самое главное: как законно отказаться от ОСМС, если я не могу им воспользоваться даже когда очень надо? Это было бы смешно, если бы не было так больно (в прямом смысле). Теперь я не просто человек, я самурай системы здравоохранения

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?