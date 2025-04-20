55 лет газовой службе Актау

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Дорогие коллеги! Газовики!

Поздравляю вас с 55-летним юбилеем! 55 лет назад, 20 апреля 1970 года, и. о. директора Прикаспийского горно-металлургического комбината Корейшо Ю. А. был подписан приказ №108 «О создании цеха газоснабжения комбината» в дальнейшем Управление газоснабжения «Актаугаз», ныне «Аймак».

Коллектив управления успешно прошёл путь от становления до создания надёжной системы газоснабжения города и промышленных предприятий. Это огромный труд работников, стоявших у истоков создания газовой отрасли города, за что вам мой низкий поклон.

Поздравляю бывших и нынешних газовиков с 55-летием предприятия! Желаю вам здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов в работе. Вы делаете добро людям — это и есть настоящее счастье.

С уважением, Александр Клинчев. Почётный гражданин Актау, ветеран газовой отрасли РК.