Уплотнение в Актау! В 14 микрорайоне разрушают клумбы большегрузы

Два дня большегрузы ездят перед домами №4 и №5 в 14 микрорайоне и разрушает придомовую территорию.

Разломанные клумбы

В течение последних двух дней наблюдаем неприятную картину: перед нашими окнами беспрерывно курсируют большегрузные автомобили. Возле нашего дома ведется активное строительство нового дома.

Тяжёлая техника не только создаёт повышенный уровень шума и загрязнение воздуха, но и разрушает клумбы, которые были сделаны самими жильцами.

Мы своими силами стараемся благоустроить двор, ухаживаем за клумбами, высаживаем цветы. И теперь всё это за считанные дни уничтожается.