Обратите внимание на нехватку тротуаров в 12 микрорайоне!

Хочу обратить внимание на проблему, с которой я сталкиваюсь ежедневно. Я живу в 12-м микрорайоне, и каждый раз, забирая ребёнка из детского сада и возвращаясь домой с коляской, я вынуждена идти через парковку – тротуар просто обрывается за зданием департамента полиции Мангистауской области.

Дальше – ни с одной стороны нет пешеходной дорожки. Мне приходится лавировать между машинами, подвергая риску и свою жизнь, и жизнь своего ребёнка.

Это особенно возмутительно, учитывая, что рядом находятся такие важные учреждения, как департамента полиции Мангистауской области. Почему в таком месте, где ежедневно ходят десятки родителей с детьми, нет безопасного тротуара?

Прошу обратить внимание на эту проблему и донести её до соответствующих служб. Очень надеюсь, что её можно будет решить в ближайшее время.

Спасибо!