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06.07.2025, 20:28

Ярости нет предела, или Замкнутый круг коммунальных служб в Актау

Народные новости 0 682

После трудовых будней, как известно, каждый так или иначе строит планы на выходные... Побыть и отдохнуть дома, приготовить, постирать, заняться делами насущными и т.д. Но, вдруг...

Фото: medium.com
Фото: medium.com

В субботу, 5 июля, в обед (где-то в 13.30 отключили питьевую воду по адресу 7-5. Звоню в ПКСК «Галия», ответ: «Не знаю, вы первая звоните, сейчас сделаю запрос…». Перезваниваю через 10 минут, на что мне отвечают, что, скорее всего, просто понижено давление… у нас 5 этаж, хорошо, такое в Актау – не редкость… ждем-с. К тому же, в 17:30 погас свет… Как весело! Время 23.30 – воды нет. Звоню в аварийную службу «Каспий жылу, су арнасы», чтобы выяснить, когда хотя бы приблизительно будет вода. Мне отвечают, что они не выключали воду, и чтобы мы звонили своему подрядчику… Простите, но лично я впервые с таким сталкиваюсь… нехотя диктуют сотовый номер телефона. С этого номера меня перенаправляют на другой номер – дозваниваюсь – там в ответ слышу, что они не имеют к этому отношения… Круг замкнулся… Звоню в последнюю инстанцию нашего региона – Lada.kz. Журналист, внимательно выслушав, сказала, что перезвонит… Через минут 20 получаю сообщения в вацап:

- Я позвонила начальнику ОДС.

- Сейчас дежурная проверит.

- Но вообще отключений нет, говорит он.

- Но проверит.

- Он видит все отключения по городу.

- Возможен такой вариант, что где-то ведутся работы и снизили давление. Она сказала, что они дали задачу проверить. Может что ещё напишет.

Жарко, влажно, суббота… ночь не задалась, сна нет… 

С утра в 09:30 снова звоню в «аварийку»… и тут О! Аллилуйя! Мне сообщают, что оказывается порыв и подрядчики от акимата типа уже занимаются… Снова ожидание…

Воскресенье, 6 июля, 20:25… воды так и нет. Выходные испорчены... 

Понедельник, 7 июля, утро - воды нет...

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