Парк Акбота "Запретное место для прогулок с детьми".

Прислал: Светлана

Наш горячо любимый и красивый теперь парк Акбота, стал запретной зоной для прогулок с детьми. Такие аттракционы как паровозик и многоместные велосипеды стали прямой угрозой для детей (даже в колясках). На моих глазах, сбили и не остановившись протащили коляску моей подруги с двухмесячным ребенком, многоместным велосипедом. Нам крупно повезло что коляска не перевернулась, в тот момент ребенок спал и от удара резко проснулся, в следствии чего сильно испугался. Конечно мы услышали извинения от главы семейства, но мамочка их не приняла, в ответ от жены главы семейства мы услышали много нецензурой брани. Когда успокоили ребенка пошли искать аминистратора парка, его на месте не оказалось. Мы уже не в первый раз просили паровозик и велосепедистов ездить по дорожке специально отведенной для них, на что от хозяев и водителя паровозика не раз слышали нецензурную брань и указы на то что дети должны спать дома и чтоб мы сидели в другом месте, либо уходили когда видели что едет паровозик, не раз были случаи что паровозик при виде нас специально сигналил и делал громче музыку. Лошади это отдельная проблема, навоз можно увидеть везде и их карета это нечто. Мы пообщались с админинистратором по телефону так как его не было на рабочем месте. Конечно же обещал разобраться с данной проблемой но очень мало верится. Просто получается так что парк теперь предназначен только для них, а простым мамочка теперь нельзя и невозможно тут гулять. Мы обращались к участковому первого микрорайона, в тот же вечер, нам сказали что теперь они буду ездить по велосипедной дорожке, но выйдя от него мы направились в парк и увидели ту же картину. Лошади гадят на тротуар ни кто не убирает за ними, очень хочется чтоб обратили внимание на нашу проблему, мы гуляем каждый день в парке, сидим у памятника и не кому не мешаем, хозяева велосипедов говорят что они не причем это же люди которые катаются, получается что нам нужно искать другое место для прогулок? Свою дочь я тоже не могу отпустить побегать по аллее, боюсь что ее собьют. Что делать мы не знаем и куда обращаться, у всех есть разрешение на работу, а у нас теперь нет прав на прогулку в парке.