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ЛАДА.kz » Народные новости

Люди оставайтесь людьми!!!

Сегодня, 10:50 Просмотров:1052
Вчера вечером на море на нас с собакой напала эта тварь!!! Схватка была не на жизнь!!! Я абсолютно вся в огромных ссадинах и ушибах. Еле еле отбилась.

Вызвать господ полицейских не удалось, доехала до первой потрульки, дозваться наряд они так и не смогли. Доехала до опорного. Наши "доблестная" полиция разводит руками! Никого не найдем, ничего не докажем! Мало ли белых алабаев на море гуляет! Вообщем сделали они мне одолжение, поехали со мной на море. Выходим, а там теперь другой алабай, черно-белого цвета!!! 4 взрослых мужика испугались, кое-как нашли хозяина, который отпускает свою собаку на самовыгул, на море, где ходит куча народа. И даже штраф не оформили, со словами "у нас не работает видеофиксация", сказали "извините за беспокойство ага" вышли! Извините!!!! что побеспокоили вашу собаку, гуляющую по набережной!!!! Вообщем нет слов! Спасибо вам господа полицейские!!!!

А самое омерзительное, что в машинах сидели особи мужского пола и наблюдали за тем, как я 45 кг девчонка, борюсь с этой тварью, благо опыт есть. Хихикали и глумились, это ж очень весело.

Спасибо ребятам, которые проходили мимо и забрали мелкую.

P. S. Люди оставайтесь людьми!!!

Люди оставайтесь людьми!!!

Люди оставайтесь людьми!!!

Люди оставайтесь людьми!!!

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Комментарии ( 13 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

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Союз (Посетители) Сегодня, 13:13
Из-за таких, описываемых автором, ушлёпков трусливых и услужливых, и зовут ментов мусорами в худшем смысле.
 
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 12:57
Там же кругом камеры,надо обращаться может кто из хозяев коттеджей даст видео с наблюдения!
 
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Aktau365 (Посетители) Сегодня, 12:42
15мкр. Катеджный микрорайон Самал, кармашек расположен напротив турецкого консульства возле нашей резиденции. Там полно камер. Теперь понятно почему у патрульных не работал видеорегистратор. Им вроде запрещено работать без видеофиксации как они тогда вышли в наряд? Часто там этот алабайчик гуляет.... Обратитесь в прокуратуру пусть проведуд проверку. Обидно то что у нас все работает когда у тебя связи есть подвязки, а если их нет то безполезно вас некто не будет защищать. . Недайбог попастя в лапы алабая....
 
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Егерь (Посетители) Сегодня, 12:40
Цитата: LESYA
Бедная девушка!!! да еще и с ребенком

Насколько я понял, это был не ребенок, а маленькая собачка.
Цитата: LESYA
Кто-нибудь дайте телефон куда звонить в подобных случаях, куда обращаться???

Я бы взялся, но права такого не имею. Менты должны таких бесхозных ликвидировать, это их обязанность прямая.
Цитата: djulia
В каком районе это произошло?

Это край Самала, перед резиденцией, вроде.
Алабай самальский, стало быть.

Цитата: Морской
Там пару рецептов есть-можно собачку покормить-и она через пару часов будет "бегать по собачьей радуге".

Если она тебя рвет, как ты будешь ее кормить?
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:28
Это "приморский " если я не ошибаюсь... Там полно "типа"бродячих собак бегает... Жара вот и у псин едет крыша

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:28
не понимаю зачем в городе такая псина,ладно на дачах там вообше гетто пусть,но тут зачем,он бы еше Крокодила бы завел и отпускал бы его на море купаться,нет ума у людей одни деньги,его бы укусила ,такая балонка,там бы спецназ отправили искать,паходу хороший там баке живет
 
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Светик (Посетители) Сегодня, 12:24
Так никто и не написал, где это произошло? В каком мкр?
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:20
отстрелить собаку, хозяина собаки и тех недомужиков что глумились!!!
 
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djulia (Посетители) Сегодня, 11:54
В каком районе это произошло? Если собака напала и Вы ее убили а свидетелей нет, то Вам ничего не будет. А так от штрафа и до посидеть есть статьи. Собака является источником повышенной опасности а ее хозяин владельцем этого источника. Аналогия с автомобилем - если на вас наедет авто, вы будете возмещать водителю за помятый бампер? Конечно нет. Вы в праве подать заявление в полицию на хозяина собаки если она на вас нападет и взыскать деньги за причиненный вред, а вы в случае ее убийства действовали в состоянии необходимой обороны и поэтому никому ничего не должны. Или
Смотря чем убъешь и при каких обстоятельствах? ! Если запинаешь до смерти или порвешь глотку руками, хозяин тебе еще денег будет должен, так как нападения псины на лицо а если еще и хозяин рядом был, то он будет нести уголовную ответственность за попытку причинить телесные повреждения путем травли собакой, если псина большая а еще и всяких там бойцовских и служебных пород то и попытку убийства.
Если ты ее убъешь палкой или подручными какими средствами (кирпичем например) то здесь надо будет доказать что она на тебя набросилась а не ты ее дразнил. В любом случае если она будет без намордника то ты платить ни чего не будешь. Если шарахнешь в нее из ружья то тут скорее всего ты будешь не прав, так как заранее подготовился к убийству.
 
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 LESYA (Посетители) Сегодня, 11:22
УЖАС!!!!! Бедная девушка!!! да еще и с ребенком попасть в такую ситуацию, какое счастье, что жива осталась! Это возле нашего дома... а ведь мы постоянно гуляем с детьми там... Вот не уроды ли те, кто выпускает таких огромных собак без намордника? Кто-нибудь дайте телефон куда звонить в подобных случаях, куда обращаться??? Я сама шарохаюсь от каждой собаки, в студенчестве напала стая собак, стресс остался на всю жизнь, благо тогда мужчина кинулся на помощь... Сочувствую Вам девушка всей душой!!!
 
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