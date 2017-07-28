Вчера вечером на море на нас с собакой напала эта тварь!!! Схватка была не на жизнь!!! Я абсолютно вся в огромных ссадинах и ушибах. Еле еле отбилась.Вызвать господ полицейских не удалось, доехала до первой потрульки, дозваться наряд они так и не смогли. Доехала до опорного. Наши "доблестная" полиция разводит руками! Никого не найдем, ничего не докажем! Мало ли белых алабаев на море гуляет! Вообщем сделали они мне одолжение, поехали со мной на море. Выходим, а там теперь другой алабай, черно-белого цвета!!! 4 взрослых мужика испугались, кое-как нашли хозяина, который отпускает свою собаку на самовыгул, на море, где ходит куча народа. И даже штраф не оформили, со словами "у нас не работает видеофиксация", сказали "извините за беспокойство ага" вышли! Извините!!!! что побеспокоили вашу собаку, гуляющую по набережной!!!! Вообщем нет слов! Спасибо вам господа полицейские!!!!А самое омерзительное, что в машинах сидели особи мужского пола и наблюдали за тем, как я 45 кг девчонка, борюсь с этой тварью, благо опыт есть. Хихикали и глумились, это ж очень весело.Спасибо ребятам, которые проходили мимо и забрали мелкую.P. S. Люди оставайтесь людьми!!!