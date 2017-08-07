"Затупила" на дороге. ВИДЕО

Субботнее утро 22 июля мне запомнится надолго! В этот день меня впервые, за все время вождения авто, остановили сотрудники полиции.Около 8 часов утра я ехала с 8 микрорайона в 6, проехав прямо по левой стороне перекресток, я услышала звуковой сигнал сотрудников дорожной полиции и призыв «принять право», чуть впереди меня по правой полосе ехала еще одна машина, так как мы приближались к лежачему полицейскому, скорость была снижена. Машина дорожной полиции ехала по правой полосе, я не сразу поняла кому из нас был подан сигнал, нарушил кто-то из нас или же им необходимо уступить дорогу, поэтому я включила правый поворотник, перестроилась перед полицейской машиной и, затем, съехала на обочину.Когда к моей машине подошел сотрудник полиции, я спросила причину остановки, на что он ответил: «Вы вот так тупите на дороге». Ответив ему, что это, мягко говоря, очень нестандартная трактовка нарушения, я попросила подробно объяснить причину остановки и включила камеру, чтобы огородить себя от неадекватного поведения полицейского. Дальнейшие события запечатлены на видео. Все документы в порядке.П.С. К адекватным сотрудникам полиции я отношусь с уважением, ценю их труд, и сама обращаюсь за помощью. Никаких проблем конкретным людям на видео создавать цели не было, поэтому лица и личные данные скрыты. Надеюсь, что это единичный случай и в дальнейшем такие неприятные ситуации не повторятся.