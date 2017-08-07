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ЛАДА.kz » Народные новости

"Затупила" на дороге. ВИДЕО

Сегодня, 13:22 Просмотров:189
Субботнее утро 22 июля мне запомнится надолго! В этот день меня впервые, за все время вождения авто, остановили сотрудники полиции.
Около 8 часов утра я ехала с 8 микрорайона в 6, проехав прямо по левой стороне перекресток, я услышала звуковой сигнал сотрудников дорожной полиции и призыв «принять право», чуть впереди меня по правой полосе ехала еще одна машина, так как мы приближались к лежачему полицейскому, скорость была снижена. Машина дорожной полиции ехала по правой полосе, я не сразу поняла кому из нас был подан сигнал, нарушил кто-то из нас или же им необходимо уступить дорогу, поэтому я включила правый поворотник, перестроилась перед полицейской машиной и, затем, съехала на обочину.
Когда к моей машине подошел сотрудник полиции, я спросила причину остановки, на что он ответил: «Вы вот так тупите на дороге». Ответив ему, что это, мягко говоря, очень нестандартная трактовка нарушения, я попросила подробно объяснить причину остановки и включила камеру, чтобы огородить себя от неадекватного поведения полицейского. Дальнейшие события запечатлены на видео. Все документы в порядке.
П.С. К адекватным сотрудникам полиции я отношусь с уважением, ценю их труд, и сама обращаюсь за помощью. Никаких проблем конкретным людям на видео создавать цели не было, поэтому лица и личные данные скрыты. Надеюсь, что это единичный случай и в дальнейшем такие неприятные ситуации не повторятся.


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Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

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machete2015 (Посетители) Сегодня, 13:45
Вай вай вай и это у нас такие сотрудники полиции!!! Что у него с объяснениями и жестами? Он накурин пьян или не умен??? Где ойвай их набрали?!! foo Стоит жует объясниться не может даже!!! Гоните их со службы пусть идут коров и баранов пасут!!!
 
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Mishanya1985 (Посетители) Сегодня, 13:43
Сотрудники сами не в адеквате! Объяснить не могут беспорядочное движение и перестроение! Ужас, Кошмар, Слов нет! Откуда таких набирают?! Они походу сами после пятницы ещё не отошли, вот их туда-сюда и качает!!!
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 13:40
sila Ну теперь то берегитесь жулики коррупционеры, мы будем вас снимать со всех ракурсов uhmylka !!!
А если ты законопослушный, то тебе нет смысла трястись при виде камеры chih

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Сергеевна (Посетители) Сегодня, 13:34
lol ох уж эти вставки!!! Жень, посмеялась!)))))) Конечно общение с представителями данных органов оставляет кучу вопросов и порчу нервных клеток.
 
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  • ShEV
  • Mishanya1985
  • tolk
 Димон (Посетители) Сегодня, 13:30
Еще ролик не досмотрел до конца. Уже вымораживает,что сотрудники не знают,что буквально две недели как ЗАКОНОДАТЕЛЬНО разрешили вести съемку камерой! Два сотрудника этого не знают. Продолжаю просмотр chih
А где это вообще происходило ? В Актау у нас sila ?

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 

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