Нужна ваша помощь!

12.08.17г по адресу 5 мкр 39 дом у самой обычной коренной Актауской семьи сгорела квартира. Сгорела дотла буквально за пол часа, все произошло рано утром, хозяйка квартиры проснулась от того что у неё полыхает компьютер, произошло замыкание в сетевом шнуре, который с виду был совершенно исправный попытались сами устранить пожар пока вызывали пожарную службу, но так как техника и проводка стали вызваться пожар молниеносно распространился на всю квартиру. Сгорело практически все, уцелели кое какие вещи в шифоньере. Вся квартира , окна, двери все черного цвета и требует капитального ремонта, мебель полностью выкинули люди потеряли все что наживали всю жизнь.Уважаемые жители Актау просим посильной ПОМОЩИ Кто чем может. Семья не откажется от любой помощи добрых людей( строй материалы, рабочая сила,мебель, техника, деньги и тд) так как восстановить все,что потеряли, семье самостоятельно очень трудно. Глава семьи работает один, только поменял работу, жена сидит дома с ребёнком который имеет инвалидность есть ещё дочь которой необходимо учить и на это тоже нужны средства. Мы верим в доброту и сострадание Актауских жителей.Заранее всем большое,человеческое СПАСИБО!Звонить на номера